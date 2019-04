Nuove frontiere per l’allenamento all’aria aperta: Outdoor Gym per Tutti !

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forse ve ne sarete accorti anche voi,La risposta è:L’ultimo quinquennio ha visto crescere ininterrottamente il numero di persone che abbandona le attività sportive al chiuso per andare a correre o per fare sport all’aperto.Se ormai è incontestabile che l’attività sportiva contribuisce a combattere alcuni problemi di salute, avendo effetti positivi sul sistema circolatorio e respiratorio, praticare esercizio fisico all’aperto fa rilasciare nel nostro organismo un maggior numero di endorfine, (l’ormone che ci fa sentire più sereni e rilassati) rispetto alla stessa attività condotta al chiuso; tutto ciò aiuta a contrastare ansia, depressione e stress.Lo sport all’aria aperta è inoltre più semplice da approcciare; bastano un paio di scarpe e il gioco è fatto, puoi iniziare a correre con gli amici, trasformando così una semplice attività sportiva in un’occasione per divertirsi e scambiare due chiacchiere.“Oggi lo Sport è in grado di coinvolgere una comunità intera, grazie a nuovi macchinari che permettono di rispondere alle più diverse necessità ...” spiega Davide Tavani di Skyfitness Italia , azienda specializzata nella realizzazione di attrezzature Fitness per l’Outdoor Sempre più contesti verdi, ma anche spiagge, piazze e terrazze, si arricchiscono infatti di quelle che vengono definite palestre all’aperto Si tratta di attrezzature simili a quelle delle classiche palestre, ma realizzate per resistere 365 giorni l’anno all’aperto, nel pieno rispetto dell’eco-sostenibilità.Permettono di allenare ogni singolo muscolo del proprio corpo, in un ambiente rilassante e in armonia mente-corpo, in base al proprio livello di allenamento.Sono quindi aree adatte a tutti, in particolar modo alle famiglie, dove genitori e ragazzi possono fare attività insieme, ma anche inclusive, grazie alle attrezzature specifiche per persone disabili.Sempre più, enti pubblici e privati, valorizzano aree esterne inutilizzate, mettendo a disposizione della comunità questi macchinari e/o circuiti di allenamento da corpo libero.Se i macchinari sono utilizzabili da chiunque, avendo movimenti vincolati e guidati, i più atletici preferiscono praticare il Calisthenics Il Calisthenics è un metodo di allenamento legato alla ginnastica artistica, con cui condivide alcuni esercizi, ma a differenza di questa, che può essere eseguita solo in palestra, il Calisthenics può essere tranquillamente praticato all’aria aperta, grazie a circuiti di allenamento dedicati, come l’apprezzatissimo “ Fitrig ” diConcludendo, fare attività all’aperto non significa più limitarsi ad una semplice corsa o giro in bici, ma sono diverse le soluzioni e opzioni tecniche in grado di soddisfare ogni singola esigenza.