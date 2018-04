Le piante da scegliere se si ha poco tempo per il giardinaggio Dal geranio all’erba gatta, qualche consiglio per non rinunciare ad un bel giardino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ il sogno di molto: un giardino sano, colorato e rigoglioso, in cui trascorre ore di puro relax e - perché no - di cui vantarsi con amici e parenti in visita. Non è, però, un’attività facile il giardinaggio: richiede tempo, pazienza, qualche abilità. Se non è possibile rispettare questi criteri ma, altresì, non si vuole rinunciare ad avere un giardino all’altezza, la soluzione è potrebbe essere scegliere specie dalla lunga fioritura che, oltre a resistere per diverso tempo, hanno bisogno di poche cure. Le piante perenni, infatti, hanno spesso in comune una forte resistenza e un’unica grande attenzione: il mantenimento di un terreno sempre umido, dotato tuttavia di un buon drenaggio in modo da evitare pericolosi ristagni d’acqua che rischierebbero di far marcire le radici.La famiglia delle Geraniaceae offre interessanti varietà tra le quali scegliere: tra queste, il Geranium Psilostemon, comunemente chiamato Geranio armeno per le sue origini caucasiche, è un fiore poco noto, seppur vanti una splendida e rigogliosa fioritura color magenta con un centro nero. Ideale per bordature, si adatta sia a zone soleggiate che a mezz’ombra, fiorisce tra giugno e settembre. Un’alternativa potrebbe essere la Nepeta cataria, comunemente nota come erba gatta, dalle sfumature violacee, azzurre e bianco-rosate. Il suo nome deriva dall’amore che hanno i gatti per questa pianta che ha, appunto, effetti rilassanti non solo sui felini ma anche sugli umani.Della famiglia delle Lamiaceae, indicata sia per posizioni soleggiate che a mezz’ombra, fiorisce da maggio alla fine dell’estate e sprigiona intorno a sé un piacevole profumo di menta.Appartenente alla famiglia delle Apiaceae è invece l’Astranzia maggiore (Astrantia major), pianta erbacea perenne che può raggiungere un metro di altezza, glabra e dai piccolissimi fiori a ombrella, simili a pon pon color bianco o rosa. A ridotta manutenzione, fiorisce dall’estate all’autunno ed è indicata per bordature e aiuole, anche in zone dove gli inverni sono rigidi. Per coloro che amano colorazioni più brillanti, l’Anthemis tinctoria che, nota anche come camomilla dei tintori, somiglia a una margherita color giallo dorato, è adatta a luoghi caldi e soleggiati l’ideale.Adatta per terreni poveri e rocciosi è anche la Geum, appartenente alla famiglia delle Rosaceae, dotata di splendidi fiori tondeggianti e appiattiti, spesso di colorazioni vivaci come le sfumature arancio. Queste piante danno il meglio di sé quando vengono coltivate in posizioni parzialmente ombreggiate.