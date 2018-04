L’orto sul terrazzo: si può! Frutta e verdura a Km 0 anche per chi non dispone di spazio ed ha solo il balcone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Può sembrare strano a pensarci, ma anche chi non ha a disposizione ampi spazi, magari neppure un giardino ma solo il balcone, può dedicarsi – con passione e dedizione – alla sacra arte dell’orto. Non è detto, infatti, che spazio sia sinonimo di buon lavoro: con semplici e preziosi consigli sarà possibile coltivare insalata, fragole, ribes e pomodori, ma anche melanzane, zucchine e peperoni, oltre alle classiche piante aromatiche preziosissime alleate in cucina, direttamente sul terrazzo.Il primo step è quello di scegliere contenitori di almeno 40cm di diametro (la profondità, invece, varia in base a ciò che intendiamo piantare), in plastica o terracotta è indifferente anche se con i secondi è possibile far godere alle proprie colture il massimo dei benefici in fatto di traspirazione e freschezza del terreno.Un mito da sfatare riguarda il fatto che le colture in vaso debbano essere abbondantemente concimate per sopperire alla ristrettezza di spazi: al contrario, l’eccesso di concimazione danneggia le radici, decretando la morte della pianta. La coltivazione sul terrazzo, poi, ci permette di monitorare direttamente e con attenzione la crescita delle piante e scegliere con cura ciò che dare loro, magari optando solo per prodotti naturali.Vanno bene anche i concimi liquidi ma non sono semplici da dosare soprattutto per chi è alle prime armi. Il concime di lombrico, invece, è abbastanza nutriente e risulta perfetto per moltissime piante diverse. Anche se non vengono utilizzati agenti chimici particolari, è necessario fare attenzione soprattutto se si sta coltivando in città perché le polveri sottili vanno inevitabilmente a depositarsi sui frutti delle colture.Prima di essere consumati, quindi, questi alimenti vanno lavati molto bene e di preferenza sbucciati. In fase di coltivazione, inoltre, è possibile al bisogno coprirli con tessuti speciali di tessuto non tessuto.