Il bello dei centri estivi all’aperto per grandi e piccini

La fine della scuola si avvicina, così come l’estate e l’arrivo delle vacanze: periodo per eccellenza del riposo, dello svago, del tempo libero e del defaticamento da tutti gli impegni scolastici ed extrascolastici. È un momento prezioso che dovrebbe essere qualitativamente diverso dal resto dell’anno: durante la pausa estiva non solo si studia di meno, ma si possono praticare attività differenti rispetto al resto dell’anno.



Come organizzare il lungo periodo di chiusura delle scuole? Sempre più famiglie si orientano verso la scelta (vincente) di un Centro estivo. I centri estivi, infatti, offrono diverse opportunità uniche. Innanzitutto il confronto tra i pari che avviene all’interno di un contesto ludico, di scambio e relazione, molto diverso da quello scolastico: qui i ruoli spesso si invertono, non è importante chi è più o meno bravo, ma contano il gruppo, la comunità, la socializzazione. La relazione con gli altri può essere vissuta liberamente, senza ansie da prestazione. Inoltre, trovandosi a fare esperienza in un contesto diverso da quello abituale, il bambino ha la possibilità di vivere le differenti esperienze in modo più autonomo e indipendente, sperimentandosi in realtà inizialmente nuove e sconosciute. Un altro grande vantaggio dei centri estivi è che, per la maggior parte, si svolgono all’aperto. Che siano parchi naturali, piscine, semplici cortili o vere e proprie fattorie, permettono di assolvere a quel bisogno fondamentale di bambini e ragazzi che è quello di trascorrere molto tempo all’aria aperta: se durante l’anno il numero di ore trascorso in scuole, asili o a casa è molto alto, durante l’estate è importante recuperare la possibilità di vivere all’esterno dalle quattro mura, e fare un’esperienza qualitativamente diversa da quella invernale che si strutturi in maniera molto più efficace sul piano del movimento, del gioco e del divertimento.



I campi organizzati durante i mesi estivi sono organizzati in base alle diverse fasce di età dei partecipanti. Le attività previste sono tra le più svariate: giochi, laboratori scientifici, di educazione ambientale e di artigianato, orienteering nei boschi, escursioni a piedi, trekking nautico in kayak, puntano a far riscoprire il contatto con la natura all’insegna dell'autonomia e della scoperta di sé.



I benefici di un centro estivo all’aperto

Trascorrere molto tempo a contatto con la natura, in ogni stagione, fa bene alla salute: esercizio e aria fresca rinforzano il sistema immunitario. Esperienze multisensoriali, come sentire il vento, il profumo dei fiori e degli alberi, sono una ricchezza insostituibile per lo sviluppo del cervello dei bambini. Con legni, pietre, foglie, terra e fango si possono costruire infiniti scenari e giochi, stimolando creatività, l’immaginazione e inventiva. Correre nei prati, saltare nelle pozzanghere, sporcarsi di terra e fango sono benefici enormi per lo sviluppo psico-fisico dei bambini che possono (e devono) sperimentare durante il tempo estivo anche quella sensazione di libertà che così difficilmente assaporano nel resto dell’anno. Se molti centri estivi si caratterizzano per avere attività con orari predefiniti e ritmi particolarmente serrati, è importante tenere presente che durante la pausa estiva i bambini hanno bisogno di riposare e di imparare ad auto regolare le proprie attività, di scatenare la fantasia e di annoiarsi per trovare la spinta per un pensiero creativo.



Centro estivo in fattoria

Sono ormai molte le strutture, anche alle porte della città, che offrono la possibilità di fare dei campus estivi a contatto con la natura e gli animali e moltissimi sono i benefici che ne derivano. Dare da mangiare alle galline, occuparsi dei cavalli insegna a rispettare tutti gli esseri viventi e ad assumersi piccoli compiti quotidiani utili alla vita di comunità. La suddivisione ciclica delle mansioni responsabilizza bambini e ragazzi. I ruoli si scambiano continuamente, formando nuove relazioni dinamiche che si instaurano in un clima di collaborazione e di versatilità. Raccogliere i prodotti dell’orto insegna, soprattutto ai bambini di città, a imparare a riconoscere frutti, fiori e ortaggi, a crescere con maggiore attenzione e cura per l’ambiente, ma anche a osservarne da vicino il ciclo di vita. Non solo, ma assaggiare cibi sani e genuini, avere la possibilità di raccogliere le fragole e i pomodori nell’orto e poi mangiarli in compagnia ha un sapore che si ricorderà per tutta la vita.

Fattorie, agriturismi, riserve forestali: luoghi preziosi per assaporare la libertà e vivere esperienze uniche a contatto con la natura.