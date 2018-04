I nemici del verde: attenzione a insetti, talpe e topi Consigli e rimedi per proteggere gli spazi esterni da presenza indesiderate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il verde è bello da vedere, non facile da curare e, sicuramente, patria dei più svariati insetti (e affini). Fra parassiti che si nutrono di sangue, che possono essere pericolosi sia per gli animali domestici che per l’uomo, e insetti nocivi che distruggono le piante, cura e manutenzione degli spazi esterni diventano indispensabili se si vuol godere del giardino senza incorrere in problemi che possono rivelarsi più o meno gravi. Per la disinfestazione da zecche, ad esempio, occorre falciare l’erba fresca e bruciare quella secca.Per trattamenti intensi, invece, è necessario optare per una ditta che si occupa di disinfestazioni con procedure mirate. Le zanzare si combattono tra fine aprile e inizio maggio. I prodotti chimici sono utili sugli insetti adulti, per le larve si può optare anche per prodotti naturali a base di succo d’aglio, acido citrico e potassio sorbato da vaporizzare nell’ambiente.Sono infestanti anche i bruchi poiché dotati di apparato masticatore e gli anfidi, insetti succhianti che divorano le piante. La cocciniglia con corazza succhia la linfa, quella senza, invece, genera una sostanza che uccide i vegetali. Le lumache e le chiocciole mangiano le foglie, i coleotteri e gli scarabei queste ultime più fusti e fiori.Le formiche tagliano le piante, le cimici sono insetti nocivi succhianti. Un problema per i nostri spazi esterni potrebbe essere anche la presenza delle talpe: non causano malattie alle piante ma scavando gallerie nel terreno provocano danni piuttosto gravi. Per loro è necessario l’intervento in loco di un’azienda specializzata che si occupa d’installare trappole adatte all’animale e smaltire poi gli esemplari catturati a norma di legge.Per mosche e animali striscianti conviene usare insetticidi appositi in determinate aree del giardino. Attenzione ai topi. Innanzitutto possono portare in casa pulci, zecche, pidocchi e acari.Per non parlare dell’eventuale contaminazione dei cibi. In secondo luogo sono un vero e proprio veicolo di malattie anche mortali, fra cui la salmonellosi, il tifo e la leptospirosi.Anche se è raro che si rifugino in giardino perché prediligono i luoghi caldi, quando succede è parecchio fastidioso per via dei danni a contenitori, alberi, piante e tutto ciò che incontrano sul loro cammino, cavi della corrente compresi.Ecco quindi che intervenire diventa imperativo. Esistono esche - sicure anche per l’uomo - che contengono il veleno, uno dei metodi più efficace per liberarsi dai roditori. Altrimenti per la derattizzazione è utile rivolgersi a ditte specializzate.