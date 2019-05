Guida alla potatura estiva di alberi e siepi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da fare tra la fine di giugno e settembre, durante la prima stasi vegetativa: ecco i migliori consigli da seguire per non sbagliareQuando si decide di potare un albero o una siepe occorre prima documentarsi per evitare errori grossolani che potrebbero mettere a repentaglio la salute del verde di casa. Intanto, bisogna sapere che il periodo migliore per procedere con la potatura di alberi e siepi in estate è quello che va dalla fine di giugno a settembre e che corrisponde alla prima stasi vegetativa. La pratica estiva è molto diversa da quella invernale, per cui il primo errore da evitare è quello di pensare che, trattandosi sempre di potatura, occorra intervenire con tagli netti così come si fa durante la stagione fredda. Niente di più sbagliato. La potatura estiva ha un obiettivo molto diverso da quella invernale: in questo caso quello che si deve arrivare a ottenere è sfoltire le piante conferendo loro un aspetto decisamente più gradevole. Proprio partendo da questa consapevolezza si può allora procedere.Non in tutti i casi, dunque, la potatura estiva è necessaria. Può esserlo per esempio in caso di siepi che si presentano con forme geometriche ben definite e che hanno invece perso quell'aspetto ordinato a causa della germinazione primaverile. Se avete a che fare con questo genere di situazione, sarà sufficiente sfoltire in modo regolare i germogli laterali e uniformare, a livello di lunghezza, quelli terminali per ottenere un buon effetto globale. È possibile che non basti una sola potatura nell'arco dell'estate, specialmente in caso di pioggia abbondante che tenderà a fare crescere alberi e siepi con una certa velocità.Se vedete che la vostra siepe, anche dopo un mese dalla prima potatura, ha nuovamente acquisito quell'aspetto poco ordinato che non le rende giustizia, potrete procedere ancora a sistemarla seguendo le regole sopra indicate. Le stesse regole andranno poi utilizzate in caso di potatura di alberi che, per qualche ragione, devono essere ridimensionati nelle misure.Alberi che, per esempio, sconfinano nel giardino vicino alla vostra abitazione o che, crescendo troppo in larghezza o altezza, arrivano a necessitare di una ridimensionata generale. Anche in questi casi, così come per le siepi, la potatura estiva deve prevedere tagli non troppo invasivi e netti ma semplici ritocchi mirati al fine di contenere la crescita della pianta e allo stesso tempo diminuire anche la sua crescita nella seconda ripresa vegetativa.Una potatura corretta sarà anche in grado di limitare la crescita spropositata dell'albero in futuro: ecco perché il consiglio, in questi casi, è quello di intervenire sulle branche più piccole o in rami degli anni passati con tagli non troppo netti e incisivi.La potatura non ha solo obiettivi di natura estetica ma mira anche e soprattutto alla salute della pianta. Sono numerosi i motivi per cui questa pratica è considerata assolutamente necessaria, andiamo a scoprire i più importanti.Intanto, possiamo dire che la potatura in generale aiuta la pianta ad avere una forma ideale, arieggiandola per assimilare e beneficiare nel modo corretto i raggi del sole: in questo modo si garantisce alla pianta un aiuto concreto per crescere rigogliosa e forte.Ancora, la potatura serve per indirizzare la crescita di un albero e per rigenerare tutte quelle piante che, dopo un lungo inverno, sono indebolite o peggio ancora malate.Dando spazio alla parte sana, si aiutano le piante a riprodursi in modo corretto e rinfoltirsi. Ancora, la potatura è utile per ripulire siepi e alberi da rami secchi, malati o morti che altro non fanno che appesantirli e renderli poco forti. La potatura non è una pratica così facile da eseguire, specialmente se non si ha una spiccata predisposizione per il giardinaggio.In completa assenza di pollice verde, prima di commettere gravi errori che potrebbero creare disagi al vostro verde, informatevi e chiedete consigli a chi è più esperto di voi: questo vi metterà al riparo da brutte sorprese garantendovi buoni risultati e un giardino pressoché perfetto!