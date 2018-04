Giardinaggio: non chiamatelo hobby Dedicarsi alla cura del verde ha sorprendenti effetti benefici sulla salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrivata, finalmente, la bella stagione, si risveglia la natura e si risvegliano anche tanti appassionati dal pollice verde. Più o meno esperti di giardinaggio, in molti vedono in quest’attività qualcosa di diverso dal semplice e puro hobby al quale dedicare un po’ di tempo libero. C’è, infatti, più di uno studio – tra cui uno dell’autorevole Università di Harvard - che ha evidenziato gliConsiderato che molte persone trascorrono il loro tempo al chiuso e hanno uno stile di vita sedentario, che circae che il giardinaggio ha un sacco di benefit (che adesso andremo a vedere) si capisce come sia troppo riduttivo parlare di mero passatempo.Quando mettiamo a dimora delle piante, lavoriamo il terreno per preparare un prato, per coltivare un orto, estirpiamo erbacce dalle aiuole, tagliamo l’erba in giardino non solo ci avviciniamo ad uno stile di vita più calmo e rilassato, al punto che non ci si accorge del tempo che passa ma inneschiamo una serie di conseguenze positive per il nostro fisico: ad esempio, riduciamo il rischio di osteoporosi, alleniamo il cuore, bruciamo calorie, regoliamo la pressione alta. Per fare un esempio pratico, il giardinaggio può essere paragonato allo yoga o al jogging perché consente di provare delle sensazioni fisiche e mentali comuni a queste discipline.Al di là, poi, di questi riscontrabili benefici, è stato provato che le persone che trascorrono molto tempo in giardino a contatto con la natura, sviluppano, hanno menoed, infine, poiché l’attività di giardinaggio si svolge prevalentemente al sole, consente al corpo di assorbire maggiori livelli diAvere a che fare con piante, verde e natura riduce, poi, drasticamente la probabilità di soffrire(grazie alla presenza, nella terra, del Mycobacterium vacche che attiva i neuroni che producono la celebre serotonina). Ed infine, anche senza accorgersene, si tieneperché giardinaggio significa studio, risoluzione di problemi e sensi piacevolmente allertati (utile in situazioni gravi come la demenza e l'Alzheimer).