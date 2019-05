Barbecue, che passione! Come cucinare una grigliata perfetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la bella stagione aumenta anche il piacere di stare all'aria aperta: cosa dite di concedervi un pasto a tutto gusto insieme agli amici?Elettrico, a carbone, a gas: non esiste un barbecue che vada bene per tutti ma, a seconda delle esigenze, è consigliabile puntare su un modello piuttosto che un altro. I barbecue classici utilizzano carbone o legna, quelli più moderni sono generalmente a gas o elettrici.La scelta dipende sostanzialmente dall'utilizzo che si vuole fare del barbecue. Cercate qualcosa che sia più funzionale alle grigliate in giardino? Oppure necessitate di un barbecue per situazioni occasionali, come per esempio dei veloci pic nic una volta ogni tanto? Sono questi gli aspetti da valutare bene prima effettuare il vostro acquisto.Prima di acquistare il barbecue è, insomma, necessario capire quale sia il modello più giusto e in grado quindi di rispondere alle esigenze personali di ognuno.Generalmente i modelli a gas sono quelli più grandi e robusti che garantiscono un utilizzo molto più rapido rispetto a quelli a legna o con carbonella. I barbecue a carbonella sono esclusivamente da giardino ma, siccome producono molto fumo, è sempre bene valutare eventuali aspetti negativi (specialmente in caso di spazio condominiale da condividere appunto con altre persone).Ci sono poi i barbecue a gas, pratici e veloci da utilizzare: sono spesso i preferiti da coloro che, non possedendo un giardino esterno, devono accontentarsi di uno spazio ristretto, per esempio un balcone. I barbecue a gas sono pratici da usare, occupano poco spazio e, specialmente se in metallo, si spostano con molta praticità.Se siete invece dei veri amanti della grigliata, il consiglio è quello di valutare i modelli a legna, per la cottura più lenta e per l'affumicatura della carne.Molti utilizzano i due termini in modo indistinto ma in realtà griglia e barbecue sono due modi diversi di cucinare. La griglia è una cottura rapida sulla brace viva, con il calore che arriva dal basso, il barbecue prevede invece una copertura che distribuisce il calore in circolo e trattiene il fumo.In caso di pezzi piccoli, spiedini e così via la cottura scoperta è la più indicata mentre se avete costate spesse o pezzi grandi di carne allora è più consigliabile affidarsi alla cottura con il coperchio in modo da garantire alle carni la cottura giusta in un tempo che generalmente è più “allungato”.Ci sono alcune regole da seguire per un barbecue perfetto, scopriamo insieme quali. Primo aspetto, la scelta del combustibile. In commercio ce ne sono molti, ognuno dei quali con caratteristiche diverse. La carbonella è sicuramente il combustibile più diffuso ed è anche tra i più reperibili insieme al carbone di legna. Se siete amanti della legna tradizionale, però, poco male: potrete usarla per preparare la brace, tenendo sempre presente che per profumare le carni il legno più adatto è quello duro, come quello di noce o di quercia. I trucioli possono essere sempre utili per aromatizzare le carni e dare loro quel tocco originale.Solo quando la fiamma avrà preso bene e le braci cominceranno a diventare incandescenti potrete cominciare ad allargare: non usate mai l'alcol per velocizzare l'operazione, potrebbe rivelarsi davvero molto pericoloso. Cercate sempre di posizionare il barbecue in un luogo non troppo lontano da dove andrete a mangiare, questo per evitare che la carne si raffreddi nel tragitto verso la tavola.Ancora, considerate sempre le spezie come vostri fedeli alleati: vi aiuteranno a insaporire carne, pesce e verdura dandovi la concreta possibilità di deliziare il palato dei vostri ospiti! Fate attenzione se cucinate pollo o maiale: in questi casi la cottura al sangue non esiste, la carne deve essere sempre cotta bene.Prima di toglierla e servirla in tavola, quindi, sinceratevi che sia pronta. Aiutatevi con un termometro o infilando uno spiedo nella parte più spessa della carne durante la cottura: se uscirà un sughetto chiaro la carne sarà cotta, se a fuoriuscire sarà del sangue allora concedetele qualche altro minuto per ottenere buoni risultati.