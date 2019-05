Aumenta il turismo ecosostenibile nelle aree protette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contatto con la natura, vacanze nei parchi o in bicicletta: non più un fenomeno di nicchia, ma una scelta green che coinvolge molte persone.Il contatto con la natura rappresenta una delle motivazioni prioritarie nella scelta di una meta per le vacanze. L’interesse verso il turismo nelle aree protette è in costante aumento, per questo a fianco della tradizionale opera di conservazione delle risorse naturali, gli Enti Parco sempre più si muovono nell’ottica della valorizzazione delle risorse natura, anche per fini turistici.Le aree protette, da luoghi sperduti e isolati, si sono trasformati in luoghi privilegiati per sperimentare nuove forme di relazione con la natura, per promuovere nuove modalità di turismo, per organizzare attività formative, ricreative e sportive, ma anche per valorizzare le tradizioni e i prodotti tipici dei luoghi. L’area protetta diventa così un patrimonio collettivo capace di produrre ricchezza: non solo conserva la biodiversità, difende il suolo dall’erosione, rigenera falde acquifere e gioca a favore della mitigazione del surriscaldamento globale, ma grazie al settore turistico, porta ricchezza al territorio.L’ecoturismo non è più un fenomeno di nicchia, ma una scelta di massa che ogni anno porta milioni di visitatori a soggiornare nelle aree protette.Sono sei i parchi naturali della regione Veneto, ciascuno con le proprie peculiarità. Rappresentano una ricchezza ineguagliabile: i panorami spaziano dai cieli dolomitici alle più verdi foreste di abetaie e conifere, a zone dove acqua e terra non sono quasi distinguibili.Tra questi, il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi si estende tra le Valli del Cismon e del Piave. I suoi meravigliosi 32000 ettari sono liberi da hotel e impianti di risalita di richiamo per il turismo invernale e sportivo. L'area oggi è un patrimonio nazionale di enorme valore, qui si trovano i “monti pallidi”, le Dolomiti Bellunesi, chiamate così per il colore unico della loro roccia, caratterizzate da dolci altipiani e pareti vertiginose, dal fondo valle ricco di torrenti e di cascate di verde.Il Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo (11200 ettari) si trova a nord del centro abitato di Cortina d'Ampezzo, fino al confine con l'Alto Adige, nel cuore delle Dolomiti Orientali. Confina anche con il Parco di Fanes-Sennes-Braies con il quale forma un comprensorio protetto di circa 37000 ettari. Il patrimonio naturalistico qui è vastissimo: verdi vallate, fitti boschi, laghetti e cascate. In questo ambiente davvero unico s'incontrano stambecchi, camosci, aquile e gufi reali, il rarissimo picchio tridattilo, volpi e donnole. Da vedere: le Tofane, le gallerie di guerra del Lagazuoi, le Tre Cime di Lavaredo e il lago di Misurina.In provincia di Treviso, si trova il Parco Naturale del Fiume Sile, caratterizzato dalla copiosità di risorgive e dalla ricchezza boschiva del territorio circostante. Questo territorio è ricco di fontanili, piccoli laghi, paludi e boschi, ma anche di ville nobiliari, mulini e fornaci. Il primo tratto del fiume, sopra Treviso, è quello più interessante sotto l'aspetto naturalistico perché vi si evidenzia il fenomeno delle risorgive, poi cambia ed è possibile percorrere le rive tramite percorsi ciclabili. Procedendo verso il mare, si possono ammirare numerose specie di uccelli acquatici, poi in località Portegrandi il Sile si confonde con le acque della laguna.A questi tre parchi si aggiungono il Parco dei Colli Euganei, il Parco della Lessinia e il Parco del Delta del Po e numerose oasi e riserve naturali da percorrere a piedi o in bicicletta per godere appieno della bellezza della natura veneta.Spostarsi in bicicletta permette di assaporare i territori, fa bene all’ambiente e alla salute e rappresenta un’opportunità per scoprire luoghi meravigliosi, meno frequentati dal turismo di massa. Il Veneto, grazie alla sua varietà di proposte, è una delle mete più appetibili per gli appassionati di cicloturismo: la lunga via delle Dolomiti ad esempio, che va da Cortina d'Ampezzo a Calalzo di Cadore, è una delle più appaganti traversate cicloturistiche dell'intero arco alpino. L'anello dei Colli Euganei, seguendo antiche vie d'acqua, conduce alle città murate di Este e Monselice, al fascino delle ville venete, all'abbazia benedettina di Praglia e ai centri di Abano e Montegrotto Terme. L'anello della Donzella a Porto Tolle, nel Delta del Po, permette di visitare ambienti naturali pressoché intatti, come le golene del Po di Venezia e la grande Sacca di Scardovari.