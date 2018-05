OSPITALITA’ E CUCINA LOCALE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa c’è di meglio che sedersi a tavola dopo le fatiche di un trekking in alta quota o di una pedalata in famiglia? All’Alpe del Nevegal non c’è che l’imbarazzo della scelta per chi vuole deliziarsi il palato con i sapori tipici della montagna, con una cucina autentica e attaccata alle radici della tradizione più genuina.Ad accogliere gli escursionisti che decidono di spingersi fino alle quote più alte del comprensorio del Nevegal ci sono due rifugi alpini, ognuno posto in prossimità di una ve¬ a: il Rifugio V Artiglieria Alpina sul Col Visentin (1.763 metri) e il Rifugio Angelo Bristot i piedi del Col Toront (1.616 metri). Si possono raggiungere anche usufruendo della funivia che parte dal Piazzale Nevegal e arriva nei pressi dell’ex rifugio Brigata Alpina Cadore e poi percorrendo un magnifico sentiero in cresta, con panorami mozzafiato. Nei rifugi si può respirare l’autentico clima dell’ospitalità in montagna, con una cucina genuina e gustosa fatta di gnocchi o tagliatelle con sughi di selvaggina e funghi, carne alla griglia, spiedo, spezzatino e polenta e una buona fetta di strudel. E, dopo il caffè, un digestivo o una grappa fa¬ e in casa. I rifugi sono un punto di riferimento importante per gli escursionisti visto che costituiscono il punto finale del percorso dell’Alta Via della Dolomiti numero 1, che collega il Lago di Braies a Belluno.Sul Nevegal sono a¬ ive anche diverse malghe, immerse tra gli alpeggi dove viene fa¬ o pascolare il bestiame e che offrono ristoro di tipo agrituristico, con la possibilità di acquistare i prodotti caseari davvero a km zero. Ma le buone forche¬ e che amano meno faticare a piedi o pedalando possono contare nella zona del Nevegal anche su tanti locali tipici di montagna, trattorie e ristoranti, comodamente raggiungibili in auto, per un pasto in compagnia all’insegna dei buoni sapori della montagna bellunese.Anche per l’estate 2018, torna l’ormai tradizionale appuntamento con le Fiere del Nevegal. Ogni prima domenica del mese da luglio a settembre, dalle 8 alle 20, il piazzale del Nevegal ospita tantissimi operatori che propongono merci di grande varietà: dai prodotti agricoli all’artigianato locale, dagli alimentari al vestiario fino ai giocattoli. Non manca poi la possibilità di gustare ottimi piatti e bevande. L’appuntamento per il 2018 è fissato nei giorni 1 luglio, 5 agosto e settembre.