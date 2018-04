Oggi ti chiediamo un aiuto importante: donare il tuo cinque per mille ad Alambicco Onlus Cooperativa Sociale

www.alambicco.it

alambicco@alambicco.net

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alambicco è una cooperativa sociale che dal 1996 opera a Conselve (PD) per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità del territorio,Il(PEP) è lo strumento per eccellenza della programmazione educativa, in quanto descriveall’interno delle strutture di Alambicco.