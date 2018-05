MAPPA ESTATE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A piedi o sui pedali, sono davvero tantissime le opportunità di intraprendere interessanti escursioni nel comprensorio del Nevegal, con a­ttività adatte sia alle famiglie che agli sportivi più incalliti. Si può scegliere tra una rete di circa 100 km di sentieri e strade perfetti per iltrekking, il nordic walking e la mountain bike. Per gli amanti delle passeggiate, sono a disposizione percorsi di diversa difficoltà, tu­tti ottimamente segnalati che, intersecandosi tra loro, perme­ttono di creare itinerari particolarmente suggestivi e ada­tti a tu­ a la famiglia. Il momento migliore per un’escursione sul Nevegal è forse proprio questo, alla fi ne della primavere, per poter ammirare nel loro massimo splendore piante e fi ori come narcisi, mughetti, genziane, per non parlare delle stelle alpine alle quote più alte. Tante possibilità di percorsi di varia difficoltà anche per chi si cimenta in mountain bike. Infine, tre lunghi percorsi per i downhill con mountain bike si snodano a­ttraverso i boschi del Monte Faverghera, raggiungibile con la bici anche tramite impianto di risalita.In Nevegal si possono percorrere sentieri immersi nella natura, adatti a tutte le tipologie di appassionati!È possibile intraprendere i percorsi partendo direttamente dal Piazzale Nevegal, oppure salire comodamente con la seggiovia, arrivando direttamente in vetta al Monte Faverghera, con i suoi stupendi panorami sulla Valbelluna e sulla Pianura Veneta ed i suoi rinomati rifugi e ristori!Tre lunghi percorsi per la discesa con mountain bike si snodano attraverso i boschi del Monte Faverghera, permettendo agli amanti delle due ruote di vivere intense emozioni! Per la risalita, nessun problema! La seggiovia che parte dal Piazzale è attrezzata con appositi ganci per il trasporto delle biciclette!