è l’organizzazione di volontariato che da ascolto a chiunque provi solitudine, angoscia, tristezza, sconforto, rabbia, disagio e senta il bisogno di condividere queste emozioni con una voce amica.Offre una relazione d’aiuto per superare le tensioni emotive e promuove la cultura dell’ascolto empatico come fattore di salute emozionale e di prevenzione della solitudine e del disagio emotivo: solitudine, periodi bui, senso di inadeguatezza, bullismo, depressione, sono solo alcuni esempi di problematiche che possono affliggere il quotidiano.Il primo e più importante passo è parlarne, con la certezza di potersi aprire, senza timori di essere giudicati.Il servizio è attivo alo chiamata web da www.telefonoamico.it offre inoltre WhatsappAmico un servizio via chat: un luogo di aiuto immediato a chi vive un momento difficile. Il servizio è attivo al numeromartedì- venerdì dalle 18 alle 21