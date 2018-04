L’importanza del 5x1000 E’ un importante strumento a supporto dei progetti dal grande valore sociale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempo di dichiarazione dei redditi, si moltiplicano gli appelli delle vari associazioni e Onlus – di qualunque grandezza e con qualunque finalità benefica – affinché venga destinato loro il famoso 5x1000. Attraverso questo strumento, infatti, lo Stato, seguendo l’indicazione di contribuenti, decide di destinare una quota del gettito fiscale Irpef delle persone fisiche a favore, appunto, di Onlus, Associazioni di Promozione Sociale, Associazioni riconosciute attive nel campo sportivo dilettantistico, Enti dediti alla ricerca scientifica e sanitaria, Università e servizi sociali dei comuni, e ancora Fondazioni culturali e Poli Museali.Dal punto di vista del cittadino, il cinque per mille rappresenta una forma di finanziamento che, a differenza delle donazioni, non comporta maggiori oneri, in quanto all'organizzazione prescelta (con l'indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi) viene destinata direttamente una quota IRPEF.Dal punto di vista dello Stato rappresenta, invece, un provvedimento di spesa, in quanto vincola parte del gettito dell'imposta sui redditi alle finalità individuate dal contribuente. Nel 2006, primo anno di applicazione, ben 16 milioni di contribuenti hanno effettuato la scelta di donare il 5x1000 che è risultato pari ad un valore totale di 345 milioni di Euro.Le adesioni sono quindi aumentate di anno in anno, ma è stato posto un tetto di 400 milioni alla somma totale che è possibile destinare a tale scopo. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati i numeri relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi relativa al 2016: ad accedere al 5 per mille sono stati quasi 49mila enti e 8.096 Comuni ed è il settore della ricerca scientifica e sanitaria quello che ha beneficiato del più alto numero di donazioni (a livello territoriale, inorgoglirà sapere che i Veneti si sono dimostrati particolarmente generosi visto che Fondazione Città della Speranza Onlus, con cuore pulsante a Padova, è al primo posto in Veneto nella categoria “volontariato” con un importo pari a 1.620.219,81 euro, confermandosi alla 20esima posizione a livello nazionale). Il 5x1000 non costa nulla perché non è una tassa in più: è solo un importante strumento a supporto dei progetti dal grande valore sociale e per la collettività.