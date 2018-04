L’Associazione di volontariato “Associazione Wirsung Onlus” persegue finalità di solidarietà sociale

Prestare assistenza al malato di tumore al pancreas, intendendosi per assistenza non solo quella materiale per le necessità fisiche immediate, ma anche quella morale per affrontare le problematiche psicologiche inerenti alla malattia.

Organizzare meeting di aggiornamento per favorire lo sviluppo delle conoscenze e per promuovere l'attività di ricerca clinica e sperimentale in campo pancreatologico.

L’Associazione di volontariato “” persegue finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria nel malato affetto da patologie pancreatiche. E’ un’associazione senza scopo di lucro la cui attività consiste nel:L’attività specialistica pancreatologica svolta dai membri attivi dell’Associazione è attualmente concentrata presso la, situata al VI piano del Policlinico Universitario di Padova, in Via Giustiniani, 2.Per ogni: è possibile contattare la segreteria di reparto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 15:00ai seguenti recapiti telefonici:Inoltre via web, è possibile contattare l'Associazione tramite adeguato modulo online, reperibile al sito dell’associazione