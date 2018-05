ATTIVITA’ ESTATE Il parco avventura sospeso nel bosco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un parco sospeso nel bosco, attrezzato con attività aeree da affrontare in totale sicurezza e in completa sintonia con la natura, alla scoperta delle proprie capacità psicofisiche!Il Parco Avventura del Nevegal si compone di due percorsi, uno Verde e uno Blu per un totale di 25 attrazioni sospese. Il percorso Verde si svolge ad un’altezza di 2 metri da terra ed è adatto ai bambini (età minima 5 anni), mentre quello blu, rivolto a ragazzi (età minima 8 anni) e adulti, si trova ad un altezza di circa 7 metri.Un parco sospeso nel bosco attrezzato con attività aeree da affrontare in totale sicurezza e in completa sintonia con la natura, alla scoperta delle proprie capacità psicofisiche.(l’attrezzatura è compresa nel prezzo del biglietto); un briefing tenuto dai nostri operatori vi illustrerà come comportarsi sui percorsi e come utilizzare i dispositivi di sicurezza.Termine per accedere al parco: 30 minuti prima dell’orario di chiusura per il percorso verde, 60 minuti per il percorso blu. Ci riserviamo la possibilità di variare gli orari di apertura. Nel caso di pioggia o temporale, il Parco può essere chiuso per motivi di sicurezza; in tal caso, il biglietto non verrà rimborsato.