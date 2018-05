ATTIVITA’ ESTATE Il piacere del panorama con la seggiovia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per tutti gli amanti delle passeggiate e delle escursioni in montagna sono attivi nella stagione estiva i due tratti della seggiovia () che portano dal Piazzale Nevegal in cima al monte Faverghera. Oltre ai sentieri e ai percorsi che dal Piazzale conducono in cima ai colli del Nevegal, c’è infatti la possibilità di salire con la seggiovia fino a, da dove è possibile godere della meravigliosa vista sulla Valbelluna o intraprendere escursioni panoramiche verso i rifugi e le malghe del Colle, gustando piatti tipici e prodotti locali.I percorsi ed i sentieri del Nevegal sono alla portata di tutti e sono perfetti per trascorrere una giornata all’aria aperta in famiglia.