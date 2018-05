ATTIVITA’ ESTATE Attrazioni sportive: Mountain Bike

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Nevegal c’è solo l’imbarazzo della scelta per gli amanti delle due ruote!Pedala lungo i sentieri che si inerpicano nei boschi fino alle panoramiche cime dei monti; oppure carica la tua bicicletta in seggiovia e decidi se scendere lungo i vertiginosi percorsi per il Downhill o se godere in tranquillità di tracciati panoramici per tutta la famiglia!Tre lunghi percorsi per la discesa con mountain bike si snodano attraverso i boschi del Monte Faverghera, permettendo agli amanti delle due ruote di vivere intense emozioni! Per la risalita, nessun problema! La seggiovia che parte dal Piazzale è attrezzata con appositi ganci per il trasporto delle biciclette!DOMENICA 27 MAGGIO: APERTURA BIKE PARKORARI SEGGIOVIADalle 9.00 alle 12.30, dalle 14.00 alle 17.00.Domenica e festivi continuato.Tariffe – Estate 2018: http://www.alpedelnevegal.it/mountain-bike/