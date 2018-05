ALPE DEL NEVEGAL, LA TERRAZZA SULLE DOLOMITI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nevegal, località da vivere ed apprezzare tutto l’anno! Il Colle di Belluno infatti riesce a soddisfare le esigenze di ogni tipo di vacanza o soggiorno, offrendo un ambiente tranquillo, incontaminato e ideale per trascorrere giornate all’insegna dello sport, del divertimento e del contatto con la natura. Il Nevegal infatti non è solo meta di sciatori e palestra naturale per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla pratica dello sci, ma si presta per risalite con gli sci da alpinismo e per passeggiate con ciaspole e racchette.In Nevegal si possono percorrere sentieri immersi nella natura, adatti a tutte le tipologie di appassionati!La veste estiva dell’Alpe si tinge dei colori naturali dei boschi e dei prati che fanno da cornice a numerosi sentieri di varie difficoltà che conducono escursionisti di ogni età fino alle cime del Col Faverghera, del Col Toront e del Visentin da dove si può godere di panorami mozzafiato, passando dalle bellezze dolomitiche al lago di Santa Croce, alla vista sui monti dell’Alpago fino a scorgere, nelle giornate più limpide, la laguna veneta.Bicicletta, nordic walking, arrampicata, orienteering, calcio, tiro con l’arco sono solo alcuni degli sport e dei passatempi che si possono praticare in Nevegal, oltre alla possibilità di assaporare piatti tipici e gusti tradizionali nei rifugi e nei punti di ristoro che si incontrano su tutta l’area del Colle. Tante infatti le proposte per i buongustai, sia per chi si spinge a piedi o in seggiovia fi no ai rifugi a­ ivi in alta quota, sia per chi si dirige nei ristoranti tipici della zona raggiungibili comodamente anche in auto.Aprirà i battenti domenica 27 maggio la seggiovia che permette di raggiungere la zona più elevata dell’Alpedel Nevegal: dal Piazzale a Col dei Pez e da lì al monte Faverghera, a quota 1.611 metri. Il primo impianto di risalita fu aperto tra il Pian del Nevegal e il Faverghera nel 1955 e oggi la seggiovia è importante non soltanto per gli sport invernali, ma anche durante i mesi estivi, per tutti gli amanti delle passeggiate e delle escursioni in montagna. Non solo: l’impianto di risalita del Nevegal consente infatti di trasportare anche a propria mountain bike, per poter così scendere lungo i vertiginosi percorsi per il downhill o godersi una tranquilla pedalata lungo le tante stradine sterrate.La Società Alpe del Nevegal Srl si costituisce il 16 ottobre 2012, frutto della collaborazione di undici soci bellunesi, con lo scopo di gestire gli impianti del Nevegal per la stagione invernale 2012/2013.Ad oggi la Società conta ventidue soci e nell’estate 2013 ottiene la proprietà degli impianti con l’obiettivo di garantire una continuità alla storia del Nevegal, diventato negli anni un importante patrimonio, non solo per Belluno e per i suoi cittadini, ma anche per molti turisti che identificano nel Colle l’ideale luogo d’incontro tra le Dolomiti e la pianura veneta.Contatta l’Alpe del NevegalTel: 0437 907106Fax: 0437 908330Cel: 335 7710418E-mail:Sito: