"La CEAV - Cancro e Assistenza Volontaria - è un'associazione di volontariato che svolge a Padova dal 1989 un'attività organizzata di assistenza, personale e gratuita, a favore di coloro che stanno vivendo l'esperienza della malattia oncologica, siano essi pazienti o familiari.I volontari CEAV sono vicini all’ammalato (anche nelle fasi più avanzate della malattia) offrendogli compagnia ed ascolto, aiutandolo a sconfiggere la solitudine, assistendo nei contatti con parenti ed amici, nelle piccole commissioni, nel disbrigo di pratiche burocratiche, nei rapporti con il medico di famiglia e con gli operatori socio-sanitari.I volontari CEAV offrono la loro assistenza:· presso l’Istituto Oncologico Veneto (I.O.V. – IRCCS) (secondo piano degenze)nell’Unità Operativa di Radioterapia;· nell’Azienda Ospedaliera di Padova presso il Servizio di Medicina di Laboratorio in Via San Massimo;· a domicilio dei pazienti nel territorio di Padova e Zona Termale della ULSS 6 Euganea, su richiesta di un famigliare del paziente o in collaborazione con i distretti nell’Assistenza Domiciliare Integrata A.D.I.· Presso l'Hospice “Paolo VI” c/o OIC della Mandria;Per maggiori informazioni www.ceavonlus.org La CEAV vive di quote associative e di liberi contributi. Abbiamo bisogno di volontari, abbiamo bisogno di soci, ma abbiamo anche bisogno di contributi in denaro.