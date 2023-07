Dalla crema pasticcera sbagliata alle stelle Michelin, lo chef dei vip Davide Bisetto nella sua "Sostansa" a Pordenone

Si può diventareper confusione di ingredienti. Gli aneddoti rendono appetibili le storie di vita, a maggior ragione quella dei cuochi. E d'altronde si potrà mai incolpare un bambino di 9 anni per aver fatto un pasticcio con la pasticcera? No: «Però era davvero una cosa immangiabile», dice probabilmente con lo stesso sorriso di allora, quando chiedeva solo di essere perdonato.e probabilmente cucinare era un verbo che si declinava bene già a quei tempi: «A casa il cibo era centrale nella nostra giornata. Papà diciamo era un bravo dilettante, mio zio aveva più ambizione e aveva aperto una trattoria a Olmi e quella diventò presto il luogo centrale della mia infanzia, un segno del destino»., incline a varcare le frontiere più che restare aggrappato al cortile di casa, una passione che farà presto la differenza: «La scuola alberghiera di Castelfranco era un punto di riferimento preciso e importante e fu una scelta decisiva. L'esperienza sul campo non tardò ad arrivare, ma quando ci fu da scegliere la destinazione per approfondire le capacità, il vice preside di allora rivelò che erano rimasti solo tre posti liberi a Monaco di Baviera. Ci ho messo davvero un secondo ad accettare. Ero adolescente, non ancora maggiorenne, l'orizzonte si spalancava».Da qui, come in un film di avventura, sempre tappe di crescita professionale e personale: Londra, Milano, Parigi, Amburgo, Roma: «Per Londra siamo partiti in due, all'arrivo confondemmo il Santini con il Savini-Savoy: arrivati a quest'ultimo capimmo l'errore. Santini poi era di Jesolo, terra mia insomma. Era la grande ristorazione italiana: ci venivano Ayrton Senna, Alec Guiness, Joan Collins, Diana. Ad Amburgo rischiai di lasciare sul tavolo un dito, a Roma feci il barman al Circolo ufficiali, durante il servizio militare. Ricordo una mia torta indimenticabile per il compleanno della moglie del ministro Ferri, quello dei 110 all'ora. Con Santini andai a Milano, a San Babila, e poi con Sergio Mei approdai al Four Seasons, il primo vero trampolino per me. Liberai la fantasia».Parigi, Corsica, Francia: «Da loro c'è più rigore, più strutture, più scuole. In Italia questo vale solo per le eccellenze. Parigi per me vuol dire Carpaccio. Siamo quasi a fine millennio. Non sapevo nemmeno cosa fosse la Michelin. A un Concorso per i 60 anni di Marchesi, pensavo di fare una figuraccia. Invece arrivai terzo. Nel 2001 arrivò la stella. Stai a fianco di Ducasse, Bocuse eccetera. La Corsica è il vero grande salto: il proprietario mi ci porta in elicottero. Due stelle Michelin, il Casadelmar era davvero un sogno. Aprimmo a pranzo contro le nostre abitudini per De Niro».Andiamo di corsa, perché la storia ora è recente: «Da lì invece di tornare a Parigi, finisco a Venezia. Cipriani, Oro. Dieci anni, belli. Fu una scommessa. Che un po' mi logorò. L'aria in laguna è cambiata, ma la ristorazione stellata è sempre stata messa in discussione. Il turista cerca soprattutto la tradizione».Il presente, tra i suoi prodotti più amati come anatra, foie gras, vongole, pomodoro: «, in veneto. E faccio soprattutto consulenza». E a 50 anni e poco più, la strada è ancora lunga. Mai crema pasticcera fu più galeotta.