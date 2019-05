Un’oasi di pace in giardino o sulla terrazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È tempo di vivere l’outdoor: facciamolo secondo i nostri desideri, ecco comeLa possibilità di godere di terrazza o giardino è spesso collegata alla loro organizzazione. Chi non ha interesse a curare le aree esterne della propria casa, probabilmente le starà sfruttando solo per scopi funzionali come, ad esempio, stendere il bucato; oppure eviterà del tutto di arredare l’outdoor nella convinzione che spazi troppo ridotti o, al contrario, troppo ampi, siano difficili da gestire. Niente di più sbagliato: il mercato offre grandi possibilità sia in fatto di soluzioni che di stili.Chi ha poco spazio esterno, non deve rinunciare a viverlo, soprattutto con la bella stagione. Anche un balcone molto piccolo, può essere attrezzato con un tavolino (sono perfetti quelli dalle dimensioni contenute, in stile bistrot) e sedie pieghevoli (in modo che possano essere facilmente riposte quando non servono per liberare spazio). Quanto al verde, è possibile puntare su piante rampicanti da far crescere su appositi tralicci a parete. Quanto alle fioriere, diversi modelli sono progettati per stare “a cavallo” della ringhiera, in modo da ridurre l’ingombro. Sempre da agganciare alla ringhiera sono praticissime le mensole e contenitori che possono, così, ampliare lo spazio a disposizione anche dove non lo credevamo possibile. In un terrazzo non troppo esteso, sarà più difficile prevedere divanetti e poltrone. L’alternativa è rappresentata da morbidi pouf, tappeti e cuscini, per ricreare un ambiente informale e rilassato.Per spazi più ampi, da cortili a veri e propri giardini, la logica dell’organizzazione dello spazio outdoor cambia. Le possibilità si moltiplicano ma, spesso, si incorre nel problema di dover ricreare un ambiente che risulti intimo e tranquillo, fatto che può risultare meno immediato di quanto si creda se si ha a che fare con giardini molto ampi.In questi casi, occorre ricordare che anche se si dispone, ad esempio, di un appezzamento di discrete dimensioni, per creare un ambiente che inviti alla convivialità la strategia migliore è quella di dividerlo e renderlo meno dispersivo possibile. L’utilizzo delle piante è molto utile in questo caso: un’idea è creare un angolo riparato (anche con l’utilizzo di una pergola o di una tenda), circondato da piante che possano costituire una sorta di muro verde che faccia sentire protetti. Vanno bene tutte le varietà da siepe o le piante con portamento a cespuglio, piantate direttamente nel terreno oppure disposte in una aiuola. Creata così una piccola “nicchia” accogliente, non resta che scegliere gli arredi: pranzi e cene in giardino sono meravigliosi e quindi potrebbe essere utile dotarsi di un barbecue o di una vera e propria cucina per esterni. Da valutare in base ai diversi casi se è meglio mantenere tavolo e sedie su cui apparecchiare vicino alla zona cottura oppure discostarle –magari per evitare fumo e odori-.Chi ha la possibilità potrà prevedere anche divani e poltrone per una zona lounge da sfruttare indipendentemente dai pasti.Fuori, più che in casa, occorre fare attenzione all’utilizzo che si intenderà fare degli arredi e alla loro destinazione. Se resteranno a lungo in balia delle intemperie, meglio optare per materiali resistenti, facili da lavare, non soggetti a ruggine, muffe oppure alla perdita di brillantezza del colore se posti a lungo sotto il sole.In molti casi, però, è sufficiente una tenda o una pergola per ovviare al problema. Da non dimenticare nemmeno la questione illuminazione, per poter vivere gli esterni di casa anche nelle sere estive. Di pari passo occorrerà prendere i dovuti accorgimenti contro le zanzare. Alcuni fiori e alcune piante sono utili a tenere lontani i fastidiosi insetti (oltre alla nota citronella, anche gerani, menta, basilico, erba gatta), in alternativa si possono utilizzare candele o trattamenti specifici per liminare il fastidio delle zanzare.Sono numerosissime le declinazioni non solo per gli arredi da giardino, ma anche per i giardini stessi. C’è chi ama privilegiare piante del territorio e chi resta aperto a sperimentazioni, chi predilige la macchia mediterranea e chi fiori eleganti e ricercati. Allo stesso modo, per quanto riguarda gli arredi, si va dai classici in rattan o midollino ai più moderni (e in genere resistenti), materiali sintetici. E ancora: ferro battuto e legno, interpretati in chiave country, moderna, romantica, contemporanea. La commistione di stili può funzionare anche sul balcone e in giardino un po’ come è sempre più amata tra le mura domestiche. Non c’è dubbio, tuttavia, che, scegliendo di dotarsi di veri e propri “kit” da esterno comprensivi di tutto –e quindi dallo stile univoco- è più semplice risparmiare.