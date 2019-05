Ristrutturare è utile (e conveniente)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proseguono i bonus fiscali per chi intende ristrutturare, si migliora la casa e si risparmiaGrazie alle detrazioni fiscali attualmente in vigore, le opere di ristrutturazione risultano meno gravose. Rispetto allo scorso anno, però, il 2019 vede l’introduzione di alcune novità, oltre al fatto che sono previste percentuali di detrazioni differenziate rispetto alle diverse categorie di lavori da effettuare.La detrazione fiscale dedicata alle ristrutturazioni è pare al 50% delle spese sostenute fino ad un tetto massimo di 96mila euro per unità immobiliare. Come sempre, la detrazione viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui si è sostenuta la spesa e in quelli successivi. La significativa novità rispetto al 2018, però, è che nel caso in cui gli interventi realizzati comportino un risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili, c’è l’obbligo di trasmettere i dati dell’intervento all’Enea entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Possono accedere al bonus ristrutturazioni tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) residenti o meno nel territorio dello Stato. Non si tratta solo dei proprietari, ma anche di chi gode di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le spese. Hanno inoltre diritto alla detrazione se sostengono le spese e sono intestatari di bonifici e fatture: il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento; il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge, il componente dell’unione civile; il convivente more uxorio non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1º gennaio 2016.Una lunga serie di interventi volti a migliorare le prestazioni energetiche della casa godono dell’Ecobonus 2019. La percentuale di detrazione, però, non è unica. Ad esempio, in caso di sostituzione della vecchia caldaia, la percentuale di detrazione Irpef è del 50%. Sale, tuttavia, al 65% se avviene anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti. Un’altra novità introdotta da quest’anno riguarda la rimodulazione delle percentuali di detrazione in base agli obiettivi raggiunti in termini di impatto sulle emissioni delle caldaie a condensazione: in parole povere, meno inquiniamo, più risparmiamo. Ma le spese che rientrano nell’Ecobonus sono anche quelle sostenute per ridurre il fabbisogno energetico del riscaldamento, o per migliorare o mantenere il calore all’interno dell’abitazione, quali il rifacimento di pavimentazione e infissi (per la sostituzione di infissi e schermature, detrazione al 50%). Tetto massimo di spesa pari a 100mila euro.Un’altra tipologia di intervento su cui è possibile richiedere la detrazione è l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, sia per uso domestico che industriale, e l’acquisto di impianti termodinamici per la produzione di acqua calda. Per queste tipologie di intervento vige il tetto massimo di spesa di 60.000 euro.Per richiedere il bonus, è necessario munirsi di una precisa documentazione: la certificazione energetica dell’edificio, l’attestazione di corrispondenza ai requisiti indicati dalla legge e, indispensabile, una scheda informativa degli interventi realizzati che va inviata all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori per via telematica. Infine, per accedere alle detrazioni i privati sono obbligati ad effettuare i pagamenti per gli interventi tramite bonifico bancario o postale.Confermato anche per quest’anno il bonus per chi ama il verde. Si tratta di una detrazione del 36% con un tetto massimo di 5mila euro per interventi di realizzazione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria per aree verdi scoperte, giardini pensili, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi. Al contempo, possono essere detratte le spese per l’acquisto di piante o arbusti, così come quelle per un professionista che si è occupato di grandi potature. I beneficiari del bonus sono ovviamente coloro che sostengono le spese, sia in caso di possesso dell’immobile sia nel caso vi ci abitino soltanto, e avranno la possibilità di rateizzare la detrazione in dieci anni. Siccome, dunque, il beneficio non si applica al proprietario ma all’immobile interessato, se ne può beneficiare anche per più di un immobile di proprietà, con un limite di spesa pari a 5mila euro per ciascuno.