Prendersi cura del tetto è prendersi cura della casa

Una corretta manutenzione è indispensabile per il comfort e la sicurezza domesticaUn elemento spesso sottovalutato per il raggiungimento del comfort domestico è il tetto. Attraverso il tetto, infatti, è possibile intervenire con efficaci opere di isolamento che consentono di rendere l’abitazione più piacevole, nonché di risparmiare in bolletta abbattendo i consumi per il raffrescamento d’estate e il riscaldamento in inverno.Non si tratta di alcuna “magia”, ma semplici interventi di isolamento termico, che si possono effettuare con diverse tecniche e adattare al proprio caso.Tra i fattori da valutare, uno dei più importanti è rappresentato dai materiali. Generalmente è al loro spessore che è collegato un maggior livello di isolamento (per questo, a parità di materiale è meglio optare per la versione più spessa). Fondamentale anche il valore della conducibilità termica: tanto più è basso, tanto migliore sarà l’isolamento scelto per il proprio tetto.Di preferenza, inoltre, è sempre meglio optare per materiali traspiranti che riducono il rischio di condensa. Altri aspetti, invece, dovranno essere presi in considerazione anche in base alla zona di residenza e alla relativa fascia climatica, perché abitazioni collocate in luoghi diversi hanno naturalmente esigenze molto diverse tra loro.Uno sfasamento termico elevato (il tempo espresso in ore che il calore impiega per passare attraverso un materiale e giungere all’interno della casa) è un buon alleato in molti contesti, ma non proprio in tutti: in zone dove a giornate calde si alternano serate fresche, un buon sfasamento consente di “impedire” l’ingresso del caldo in casa fino a sera e poi poter raffrescare gli ambienti semplicemente aprendo le finestre quando a fine giornata calano le temperature.Ma in contesti in cui il caldo è notevole anche nel corso della sera, l’obiettivo da raggiungere dovrebbe essere quello di impedire al calore di entrare in casa (perché, appunto, non sarà sufficiente aprire le finestre per far entrare il fresco).Altri interventi da tenere presenti per la corretta manutenzione di un immobile hanno a che fare con il controllo di eventuali infiltrazioni. Tetti, ma anche terrazzi e balconi devono essere controllati periodicamente e messi in sicurezza quando presentano aree in cui l’acqua si infiltra. L’impermeabilizzazione è indispensabile per evitare fenomeni di decadimento e per salvaguardare l’integrità dell’intero edificio. Le membrane impermeabili presenti in commercio, alveolari, in materiale plastico o in poliestere, da un lato impediscono all’acqua di penetrare, dall’altra favoriscono la fuoriuscita di vapore acqueo, fattore che permette la ventilazione dell’edificio ed evita la formazione di umidità per effetto della condensa. La traspirazione è resa possibile dalla presenza di micro pori all’interno delle membrane. È sempre preferibile optare per materiali ecologici, vale a dire privi di metalli pesanti e plastificanti.Fondamentale prima di procedere all’applicazione delle membrane, è verificare che la superficie di posa sia pulita e priva di irregolarità e rilievi. Per quanto riguarda l’impermeabilizzazione di terrazzi e giardini è essenziale predisporre elementi come canaline e bocchettoni di scarico per lo smaltimento delle acque piovane e il loro convoglio verso gli scarichi. In questa fase è sempre preferibile affidarsi all’assistenza di personale specializzato, in grado di calcolare la corretta pendenza per evitare il rischio di ristagni, principali cause delle infiltrazioni di umidità. Si consiglia, inoltre, di distanziare le strutture ad almeno un metro da muri o parapetti in modo da favorire il deflusso dell’acqua.Se il tempo per correre ai ripari scarseggia la soluzione migliore è ricorrere a guaine liquide, facilmente allestibili e veloci da posare. In commerciano si trovano sotto forma di pasta o di emulsione e si stendono per mezzo di pennelli o spazzoloni. Questi materiali sono particolarmente indicati nell’impermeabilizzazione di posti difficili da raggiungere come angoli o spigoli.