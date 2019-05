Mantenere sempre “in forma” la pavimentazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È bene affidarsi a dei professionisti per curare nel tempo i pavimenti dentro e fuori casaAl di là degli arredi, uno degli elementi che riesce a migliorare l’estetica di una casa è la pavimentazione. Che si tratti di metrature all’interno o all’esterno dell’abitazione (ad esempio, su terrazze o in giardino), l’impatto visivo di materiali di prestigio, correttamente mantenuti nel tempo, dà all’ambiente un aspetto curato e piacevole.È possibile utilizzare i materiali più diversi: da quelli dalla tradizione antica, come il cotto o il legno, ai ritrovati più moderni di cui è un esempio il grès porcellanato, che negli ultimi anni ha trovato un impiego crescente anche tra le mura domestiche.La scelta di cosa preferire per la pavimentazione è soggettiva e si accorda al gusto personale e al risultato estetico che si desidera ottenere. Con l’ampliarsi delle possibilità sul mercato e un numero sempre più ampio di sperimentazioni che tendono a mixare tra loro materiali e ispirazioni. Non stupisce, ad esempio, trovare pavimentazioni dall’aspetto vintage in contesti estremamente moderni, oppure, al contrario, finiture dal sapore industriale arricchite da arredi romantici.Qualunque sia la scelta fatta, però, arriverà il momento in cui la pavimentazione avrà bisogno di essere curata affinché possa mantenere tutte le sue caratteristiche. Se è vero che le operazioni di normale pulizia possono essere tranquillamente effettuate fai-da-te, per interventi più importanti, il consiglio è affidarsi a professionisti del settore. Solo personale specializzato, infatti, e con i giusti prodotti e strumenti, può riuscire a prendersi cura delle diverse superfici riportandole all’originario splendore senza rischi.Gli interventi possibili sono numerosi e, naturalmente, si differenziano in base al tipo di materiale da trattare.La pietra naturale, ad esempio, splendida anche in molti contesti esterni è soggetta ad alcuni problemi, tra cui antipatiche infiltrazioni che possono rovinarla. Un trattamento specifico, però, può assicurarne l’idrorepellenza rispettandone la colorazione naturale. Si effettua affidandosi ad aziende specializzate con ottimi risultati sia di performance che di estetica.Un discorso analogo, nel difendersi da problemi tra cui azione dell’acqua e delle intemperie se si tratta di pavimentazioni per esterni, va fatto per il legno. Questo materiale è da sempre molto amato e le sue caratteristiche permettono di prevederlo con facilità e successo sia dentro che fuori casa, ma la manutenzione è fondamentale. Il legno, infatti, è elastico, resistente, duro. Inoltre, permette di liberare la fantasia per ottenere effetti super personalizzati in molti ambienti, ma ha bisogno di cure ed attenzioni periodiche. Sono principalmente due i modi con cui si mantengono le virtù del legno utilizzato come materiale da pavimentazione nel tempo: il trattamento naturale, che prevede il solo utilizzo di olio e cere e la verniciatura.Quali le differenze? Optando per il primo tipo di trattamento, il materiale acquisisce una luce morbida, un aspetto estremamente naturale e resta “vivo”. Applicando questo tipo di scelta si ottiene una protezione resistente per il traffico ma che allo stesso tempo nutre il legno e lo fa “respirare”.Si può tuttavia optare per la verniciatura se l’intento è raggiungere una maggiore resistenza.Tra i grandi classici della pavimentazione c’è, naturalmente, anche il cotto, probabilmente uno dei materiali ceramici più antichi realizzati dall’uomo. Ancora oggi si ottiene con un impasto di acqua e argilla lasciato essiccare e successivamente cotto in forno. Si adatta perfettamente a contesti country, ma sempre più spesso trova impiego in declinazioni diverse. Gli opportuni trattamenti su questo tipo di materiale lo puliscono e lo proteggono, rendendolo adatto a una manutenzione semplice da condurre anche fai-da-te.Altro grande classico è rappresentato dal marmo e dal travertino, sinonimi di eleganza e ricercatezza in ogni ambiente. Sappiamo che si tratta di materiali praticamente eterni se curati correttamente nel tempo. L’ideale è occuparsene con prodotti naturali, a base di cere e optare per detergenti che ne rispettino le qualità. Nello specifico, saranno i professionisti del settore a consigliare gli interventi nel corso del tempo in base anche al tipo di finitura della superficie.