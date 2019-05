Il tree climbing, per prendersi cura degli alberi più alti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una tecnica che assomma diversi vantaggi: primo fra tutti, quello della sicurezzaChi ha la fortuna di avere un giardino, conosce senza dubbio la gioia di veder crescere le proprie piante. Dopo anni di impegno, sono in particolare gli alberi ad alto fusto a dare le maggiori soddisfazioni.Alcune varietà sono caratterizzate per la velocità nella crescita, per altre ci vuole più tempo. In molti casi, in base al terreno scelto e alle caratteristiche dell’albero stesso, già in dieci anni si possono ottenere ottimi risultati e vedere il proprio alberello passare dall’essere poco più di un fuscello a diventare un albero vero e proprio, in grado di affrontare senza alcun tipo di supporto le intemperie e pronto a offrire un riparo ombroso nei mesi più caldi.Il rovescio della medaglia per quanto riguarda il giardinaggio che mira a prendersi cura di queste piante è la crescente difficoltà di mantenere in buone condizioni gli alberi quando la loro altezza è divenuta elevata.Anche per questo motivo, in molti optano per specie che si mantengono basse o limitano la crescita con interventi di potatura frequenti affinché non si sviluppino eccessivamente in altezza. Non è detto, tuttavia, che si debba per forza rinunciare al piacere di vedere un “gigante verde” nel proprio giardino, basta conoscere i mezzi attraverso cui prendersene cura e non dimenticare di farlo a cadenza regolare.Se non curato con la giusta manutenzione, infatti, un albero di grosse dimensioni potrebbe dar luogo a piccoli grandi, problemi. Occorre, inoltre, specificare, che essendo gli alberi ad alto fusto specie prettamente decorative, l’obiettivo sarà quello di dare loro una forma gradevole e quindi sagomare, quando necessario, la chioma attraverso la potatura.Il principale problema da affrontare? È proprio quello dell’altezza. Fino a qualche metro è possibile procedere alle operazioni di giardinaggio anche per proprio conto, se si dispone della giusta attrezzatura (nello specifico, scale ad hoc), ma sopra certe misure bisogna necessariamente rivolgersi a dei professionisti.Ciascuna specie può costituire un mondo a sé o quasi. Non tutti gli alberi hanno le stesse esigenze e si potano allo stesso modo e negli stessi tempi, quindi il primo passo da compiere è informarsi sulle esigenze di ciò che cresce nel proprio giardino.In generale, però, è possibile dire che gli interventi di potatura possono effettuarsi su alberi sia giovani che maturi e che i principali interventi “comuni” ad ogni specie sono quelli di eliminazione dei rami secchi oppure danneggiati. Gli interventi consigliati sono solitamente lievi, atti a riequilibrare ciò che la natura già prevede per le singole piante.Una tecnica particolarmente efficace nel raggiungere tale obiettivo è quella del “tree climbing”. Letteralmente i termini significano ”arrampicata su albero”, ma in realtà si tratta di una tecnica originaria degli Stati Uniti (da qui il nome in inglese) che consiste nell’arrampicarsi sull’albero da potare con l’aiuto di corde e di un’imbracatura. Vedere all’opera questi “scalatori” del verde è affascinante (e può mettere un po’ di paura, temendo accidentali cadute), ma si tratta, al contrario, di un metodo di procedere estremamente sicuro e che vuole proprio evitare i rischi che si potrebbero corrersi con l’utilizzo di scale troppo alte.Il potatore può muoversi agilmente e senza paura perché saldamente ancorato e in sicurezza. In alcuni contesti il tree climing rappresenta l’unico modo di intervento –dove non è possibile utilizzare scale o gru-, ma i vantaggi non si fermano alla sola praticità di attuazione. Non essendo necessario un ingombro a terra dovuto all’utilizzo di piattaforme, non si incorre nel rischio di compattazione del terreno. Inoltre, l’addetto potatore lavora direttamente a contatto con la pianta che può così controllare al meglio. Non da ultimo, potendo contare su un intervento di fatto “dolce” per il giardino, ciò che viene potato, anziché ricadere nei dintorni dell’albero, può essere facilmente calato a terra con funi e carrucole in modo da evitare accidentali danni nell’area circostante alla potatura.Tecniche simili al tree climbing vengono applicate con successo anche in contesti artificiali (ad esempio per svolgere la pulizia di ampie vetrate o alcuni tipi di manutenzione e messa in sicurezza), quindi talvolta chi si occupa della potatura tramite fune, può offrire anche altri servizi basati sullo stesso principio.