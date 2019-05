Il rispetto dell’ambiente passa anche dalla cucina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soluzioni innovative e di grande estetica per l’ambiente più amato della casaLa sostenibilità ambientale è sempre più importante in ogni ambito della nostra vita. Un dovere nei confronti del pianeta, ma anche verso noi stessi, con l’obiettivo di contare su uno stile di vita più sano ed ecologico. In quale luogo se non la casa, dunque, si moltiplicano gli sforzi per l’utilizzo di materiali di qualità e sostenibili? La cucina, poi, è forse la stanza in cui si osservano le maggiori “sperimentazioni” da questo punto di vista. Uno dei motivi è legato alla funzione stessa della cucina, nonché all’usanza diffusa di passarvi molto tempo insieme a tutta la famiglia, caratteristica che ne fa da sempre uno degli ambienti più importanti e amati di ogni abitazione.Il legno è il materiale ecologico per antonomasia e da sempre molto utilizzato per la realizzazione delle cucine. Negli ultimi anni, però, l’attenzione verso questo tipo di materiale è andata ulteriormente aumentando. Dal punto di vista estetico, sempre più spesso l’aspetto è lasciato “grezzo”, “naturale”, non senza un felice connubio con la tecnologia. Dal punto di vista pratico, l’attenzione è rivolta alla provenienza della materia prima, da foreste certificate, gestite in maniera corretta e responsabile. Più cura alla salubrità dell’ambiente anche attraverso le finiture, studiate per salvaguardare sia la natura che la salute di chi una casa la abita. Niente viene compromesso, invece, in fatto di stile: anche con le nuove tendenze che abbracciano la sostenibilità non occorre concentrarsi solo su un unico (o pochi) stili, ma è possibile, al contrario, spaziare dal country al moderno creando passo dopo passo la cucina dei propri sogni.L’altra tendenza forte all’interno del mondo cucina risponde al nome dell’innovazione. Cos’altro è possibile inventare per rendere ancora più performante e ecologica una cucina? I maggiori brand sul mercato continuano a stupire con ritrovati che impiegano materiali creati ad hoc (e spesso sottoposti a marchio registrato), processi brevettati per ottenere prodotti unici sia in fatto di estetica che di performance e, addirittura, utilizzo di nanotecnologie.Con la branca delle nanotecnologie, infatti, si riesce a incidere direttamente sulla composizione della materia. I risultati per molti possono apparire al limite della fantascienza, ma si tratta di soluzioni già a portata di mano. Tra i temi in cui è maggiore la concentrazione da parte degli studiosi e dei brand di arredo c’è –naturalmente- la resistenza di superfici e materiali, così come l’aggiunta di caratteristiche innovative come quella dell’auto-rigenerazione dai piccoli graffi.Chi l’avrebbe detto che il cemento avrebbe fatto il suo ingresso in cucina? È, però, qualcosa di molto diverso da quello a cui siamo abituati a pensare e anche qui, l’innovazione ci ha messo il suo zampino.Complice l’amore per il mood industriale, il cemento ha trovato il proprio spazio in cucina, ad esempio, per quanto riguarda i piani di lavoro. Punto di forza di un materiale che forse non ci saremmo aspettati di trovare vicino ai fornelli è, chiaramente, la resistenza e la durata nel tempo. Quel che invece al cemento per come lo conosciamo è “sempre mancato”, ecco che viene aggiunto grazie a lavorazioni hi tech.Il risultato? Touch setosi, se non addirittura morbidi al tatto e una varietà cromatica invidiabile. Nelle versioni “eco” i cementi dedicati all’arredo della cucina possono essere applicati sia in orizzontale che in verticale, sposandosi bene con molti materiali diversi e a partire da spessori ridottissimi (solo pochi millimetri). L’effetto alla vista può risultare straordinariamente versatile e leggero, soprattutto se abbinato a materiali naturali.Ad servire la causa della sostenibilità è anche la tecnologia. La cucina è il regno della domotica e gli ultimi ritrovati del settore mirano a semplificare la vita strizzando l’occhio allo spirito green. Anche chi non dovesse propendere per forni e frigo intelligenti o cappe capaci di abbinare più funzioni in un solo prodotto, potrà trovare fedeli alleati del risparmio energetico negli elettrodomestici più tradizionali. Nessun segreto da svelare in merito: è sufficiente privilegiare classi energetiche virtuose. Costano un po’ di più al momento dell’acquisto, ma consentono di tagliare la bolletta nel tempo.