Il punto sulle detrazioni legate alla casa

È ancora possibile usufruire di interessanti detrazioni fiscali per molti lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica in casa.Per quanto riguarda le ristrutturazioni, ancora fino al 31 dicembre 2019 è possibile usufruire della detrazione del 50% delle spese sostenute con un limite massimo di spesa di 96.000 euro. La detrazione viene poi ripartita in 10 quote annuali di pari importo.L’elenco degli interventi per cui è possibile beneficiare dell’agevolazione è particolarmente lungo, e comprende, tra le numerose voci, quella relativa all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili (non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza). Rientrano in questa definizione, ad esempio, porte e finestre antieffrazione, che possono non solo migliorare l’estetica dell’abitazione, ma anche renderla più sicura.C’è, inoltre, da sapere che la sostituzione dei serramenti beneficia sempre di uno sgravo del 50% dei costi sostenuti anche se facente parte di quegli interventi capaci di migliorare le performance energetiche della casa. Il vantaggio aumenta se si parla, invece, di un condominio. Secondo quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate, infatti, “Regole, tempi e misure diverse sono previste per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per questi interventi si possono usufruire detrazioni più elevate (del 70 o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Esse vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio”.Tornando alle agevolazioni previste per gli interventi di miglioramento energetico, queste sono quasi tutte al 65%, tranne, come anticipato, per l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari e pochi altri interventi: sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione. Se, invece, oltre ad essere in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.); acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.Nella lista delle possibili detrazioni fiscali legate alla casa, non vanno dimenticati nemmeno i cosiddetti “bonus mobili” e “sisma bonus”.Con il bonus mobili si usufruisce di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione è stata prorogata dall’ultima legge di bilancio anche per gli acquisti che si effettueranno nel 2019, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2018. Tale detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Infine, con scadenza il 31 dicembre 2021 è possibile beneficiare della detrazione del 50%, fruibile in cinque rate annuali di pari importo, per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3).Lo sgravo va calcolato su un importo complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Spetta il 70% di detrazione se dagli interventi deriva una riduzione del rischio sismico fino a rientrare in una classe di rischio inferiore, l’80% se si migliora di due classi di rischio. Percentuali ancora più elevate (rispettivamente, 75% e 85%9 sono previste per i condomini.