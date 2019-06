I materiali per l’edilizia? Sono sempre più naturali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal legno per la costruzione delle strutture al sughero utilizzato come isolante. Per essere amici dell’ambienteLe innovazioni che investono ogni settore sia della vita che dell’economia non risparmiano nemmeno l’edilizia. La sempre maggiore attenzione all’impatto ambientale e alla sostenibilità degli immobili ha, negli ultimi anni, modificato le scelte soprattutto per quanto riguarda alcuni materiali. Accanto a quelli più innovativi, ne sono tornati alla ribalta altri completamente naturali e dalle grandi virtù.Principe nella categoria dei materiali “eco” è il legno. Rivisitato e reinterpretato nell’ottica di progetti eco-sostenibili volti al risparmio energetico. L’era dei muri di cemento sembra volgere al termine, sostituita da quella che prevede ampie vetrate e pareti rivestite in legno. Ma, attenzione: il legno utilizzato deve rispettare appieno il concetto di sostenibilità ambientale; questo significa che è sempre meglio preferire specie di alberi locali a ricrescita più rapida come pino, abete o pioppo oppure tagli di piantagioni controllate o provenienti da attività di riciclaggio. Fondamentale anche il tipo di trattamento a cui viene sottoposto. I materiali protettivi più indicati sono quelli di origine vegetale o animale, in particolare resine, oli e cera di api.Nel campo dell’isolamento termico domestico, tra i materiali più apprezzati merita un posto d’onore il sughero, ottimo isolante termoacustico e disponibile in numerosi formati ecocompatibili. Il suo impiego, a dispetto di quanto molti pensano, non si limita alla realizzazione di tappi ma può essere utilizzato anche al posto delle tradizionali piastrelle o di altri prodotti.Composizione e lavorazione sono aspetti fondamentali da tenere in considerazione nella scelta di pannelli in sughero: l’eventuale presenza di colle sintetiche, infatti, potrebbe alterare e compromettere le sue caratteristiche “eco”. Il sughero ha caratteristiche intrinseche fisico-chimiche davvero sorprendenti, a partire dall’elevata elasticità e impermeabilità ai liquidi e ai gas. Oltre a questo è un ottimo isolante termico e acustico, resistente all’usura e all’azione dei roditori e degli insetti.Dal punto di vista dell’edilizia è un materiale efficiente: inodore, atossico, anallergico, settico, imputrescibile e antistatico. Una volta che è stato opportunamente lavorato risponde con successo ai criteri dei materiali impiegati nella bioedilizia. Il sughero costituisce una risorsa rinnovabile e la rimozione di questo materiale dal tronco e dai rami non causa danni alla pianta madre, essendo una sorta di doppia corteccia.La lavorazione e la sua trasformazione, inoltre, richiedono poca energia e, fattore non trascurabile, “pulita”. Può essere venduto sia sotto forma di pannelli che granulato: i pannelli vengono impiegati principalmente per l’isolamento dei tetti e per i nuovi tipi di impianti elettrici e termici a pavimento; l’altra versione, invece, quella granulata, viene impiegata nelle intercapedini, inserita tramite insufflaggio.A completare il quadro di una casa veramente “eco” il tetto dovrebbe essere verde (ovvero: ospitare prato o piante, ottimi per l’isolamento). Quali sono i vantaggi di far spuntare un bel pratino sopra il tetto? La copertura verde contribuisce ad un notevole miglioramento del microclima, soprattutto in ambito cittadino. Attraverso il rinverdimento delle coperture migliora la qualità dell’aria –grazie all’aumento della quantità di ossigeno- diminuendo la presenza di polveri sottili e dannose micro particelle, filtrate dalla vegetazione. Regalare alle moderne città nuovi polmoni verdi, inoltre, significa anche migliorare il clima estivo del tessuto urbano: per chi non lo sapesse, il prato rappresenta un potente ed efficace isolante, perfetto per abbassare di qualche grado la temperatura nella stagione calda e mantenere il calore in quella invernale. Questo comporta, indirettamente, una drastica diminuzione della spesa energetica legata agli impianti di climatizzazione e di conseguenza minori emissioni nocive nell’ambiente. La presenza di una buona copertura vegetale consente inoltre di far defluire l’acqua piovana più velocemente –vantaggio da non sottovalutare, soprattutto nei periodi molto piovosi.