È aperta la lotta contro caldo e afa

Alleati preziosi in estate sono climatizzatore e tende da sole, ma non soloCon l’inizio della bella stagione torna il problema del caldo. Le nostre abitazioni rischiano di diventare veri e propri “forni”, soprattutto se si abita in mansarde o appartamenti collocati all’ultimo piano.Quali sono le strategie per difendersi dall’afa e migliorare il comfort domestico?I principali alleati estivi in questo senso sono climatizzatore e tende da sole, ma non sono certo gli unici.Una corretta gestione dell’aerazione degli ambienti (banalmente: tenere le finestre aperte la mattina presto e la sera tardi, ovvero nei momenti più freschi della giornata) è già un primo aiuto nel ripararsi dall’eccesso di calore. Una pratica spesso sottovalutata per dimenticanze o l’impossibilità di aprire e chiudere le finestre nelle giuste fasce orarie perché ci si trova fuori casa.A fare la differenza, inoltre, è il buon isolamento termico dell’immobile: tetto e pareti disperdono una grande quantità di calore in inverno (e di fresco in estate), inconveniente che grazie alla coibentazione viene ridotto. Servono la stessa causa anche porte e finestre di ultima generazione che disperdono molto meno rispetto al passato.Per porte e finestre della facciata esposta a Sud, prevedere schermature o tende da sole esterne è un ottimo investimento per preservare il fresco all’interno degli ambienti domestici. Questo tipo di copertura è, inoltre, indicata, a creare zone d’ombra su terrazze e lastrici, in modo da poter vivere con maggior comfort l’outdoor domestico.Le parti in cui si compongono sono tessuto, struttura, eventualmente il cassonetto protettivo quando la tenda è arrotolata o copertura (sempre con lo scopo di proteggere la tenda nel momento in cui non la si utilizza).Non c’è dubbio che la scelta del tessuto sia forse quella più importante sia da un punto di vista estetico che delle performance. L’ideale è optare per materiali ad hoc, studiati per resistere alle intemperie, ad eventuali strappi e soprattutto con una buona capacità di mantenere il colore intatto. Sempre dal tessuto dipende la capacità di assorbire più o meno raggi UV e in questo senso le migliori soluzioni sono quelle in fibre sintetiche. Quanto ai materiali del telaio, sempre esposto alle intemperie, le opzioni solitamente si dividono tra pvc, alluminio e legno. Nel caso si opti per il legno, spesso per un effetto estetico più “caldo” e perfetto in contesti country, sarà necessario che il materiale venga trattato con le opportune cure per renderlo resistente all’acqua e al sole a picco. E se vogliamo installare una tenda in un condominio? Occorre prima conoscerne il regolamento, in genere è sufficiente chiedere il permesso e coordinarsi per installare tende uguali agli altri appartamenti.Se le tende possono molto nella creazione di zone ombreggiate e nel difendere gli ambienti più esposti al sole, non c’è dubbio che con il climatizzatore si possa contare sempre su livelli ideali sia di temperatura che di umidità, massimizzando il comfort abitativo.Come spesso succede, non esistono scelte giuste o sbagliate in assoluto, ma deve essere valutato il singolo caso. Le tipologie principali tra cui suddividere i climatizzatori sono: portatili, split fissi o multisplit.I modelli portatili sono di fatto elettrodomestici che non necessitano di alcuna installazione. Possono essere una buona scelta se si decide di raffrescare una sola stanza alla volta, magari saltuariamente, perché rispetto ad altri modelli hanno consumi più elevati a parità di potenza e sono un po’ più rumorosi.Gli split fissi sono composti da un compressore esterno e un elemento interno fissato alla parete (cioè l’elemento che raffresca). I modelli di ultima generazione, si distinguono anche per una grande cura nel trattamento dell’aria, tanto che alcuni riescono a purificarla grazie a filtri speciali, ma è necessario ricordarsi di effettuare la corretta manutenzione solitamente a cadenza annuale proprio affinché il funzionamento dei filtri –che vanno puliti periodicamente- sia efficiente. Lo stesso discorso vale per i multi split, che cambiano rispetto ai precedenti perché dotati di più elementi interni. Da ricordare, infine, che nel caso si decida di acquistare modelli dotati di pompa di calore, il climatizzatore potrà essere utilizzato anche in inverno per immettere nell’ambiente aria calda.