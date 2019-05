Cucina: un luogo da creare a propria immagine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco un ambiente della casa che dovrà rispondere in modo brillante sia a questioni estetiche che praticheLa cucina è luogo di convivialità, design e sperimentazione. Da sempre tra le stanze più “vissute” per la sua capacità di accogliere e creare legami, oltre all’indiscutibile funzione di luogo di preparazione e molto spesso consumo dei pasti. Si moltiplicano gli aspetti da considerare nel suo arredamento e nella sua organizzazione. Vediamone alcuni esempi.Dove se non in cucina la domotica interpreta un ruolo da protagonista? A molti i frigo che ci avvertono sulle scadenze degli alimenti in essi contenuti o sulla necessità di rifornirsi di latte sembrano ancora fantascienza. Così come è surreale accendere il forno dallo smartphone e magari farsi suggerire anche una ricetta. Ma l’innovazione non si ferma ed ecco che sono allo studio ulteriori innovazioni. Virtual Home, ad esempio, messo a punto dai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, è un simulatore ispirate al videogioco The Sims per insegnare alle macchine a svolgere determinati compiti. Dal preparare il caffè ad apparecchiare la tavola. Il risultato è un vero e proprio maggiordomo robotico, un assistente che potrà svolgere migliaia di programmi incentrati su diverse attività e imparare direttamente da noi per svolgere le diverse mansioni in modo super personalizzato.In cucina più che in altre stanze della casa, l’arredo non deve rispondere solo a caratteristiche estetiche ma essere anche funzionale. In questo l’interior design si mette a disposizione delle due cause, conciliandole al meglio. Uno dei problemi da risolvere, soprattutto con le piccole metrature ma spesso in realtà a prescindere da queste è lo spazio. Lo spazio non basta mai e organizzarlo al meglio rappresenta l’unica strategia vincente. La disposizione a L, permette di sfruttare bene anche l’angolo e liberare spazio al centro della stanza. Questo tipo di cucina può snodarsi lungo due pareti adiacenti, oppure l’angolo può essere costituito dai soli mobili, senza pareti in un open space al centro stanza o da un lato da un muro e dall’altro da una penisola che separa ed allo stesso tempo unisce la cucina con il living. Chi ama la razionalità può dedicare uno dei due lati alla zona di preparazione dei pasti con lavello, piano di lavoro e piano di cottura in sequenza (per una sorta di “catena di montaggio” dei piatti) e nel secondo lato privilegiare colonne e vani dispensa oltre ad elettrodomestici come frigo e forno.Minimaliste o country, ispirate alla terra oppure orgogliose di sfoggiare la tecnologia più avanguardistica, per ciascuno è possibile creare una cucina davvero “su misura” e le possibilità sono tante che è difficile individuare un'unica “moda” all’interno di questo settore.A rappresentare una tendenza forte è soprattutto la scelta di alcuni materiali oppure l’impegno a creare ambienti sempre più ecologici e attenti al risparmio. Tra i punti fermi dei materiali in cucina c’è lui, il legno. Protagonista della maggior parte dei mobili e dei rivestimenti, è sempre più “osato” anche sul pavimento.Sembrano, infatti, passati, i tempi in cui bagno e cucina erano tabù per l’utilizzo del parquet. Oggi, complici trattamenti di pulizia e manutenzione sempre più performanti e rispettosi della materia prima, così come, un ritrovato piacere a mostrare con orgoglio i segni del tempo anche su superfici e pavimenti, il parquet è spesso previsto anche in cucina, con effetti estetici di grande valore.L’accortezza per metterlo al riparo, almeno nella zona più a rischio, da macchie di olio e intingoli vari è prevedere un ampio tappeto che corra sotto tutta l’area lavoro di preparazione dei pasti. Le caratteristiche da ricercare in un tappeto dedicato a questa zona? Ottimo “grip” sul pavimento (per evitare di scivolare mentre tentiamo di scolare la pasta), facilità di pulizia (molti tappeti, per fortuna, possono essere lavati tranquillamente anche in lavatrice), resistenza e tessitura in fibre naturali.Tornando ai materiali da utilizzare per gli arredi, invece, ecco un piccolo focus proprio sul legno e in particolare sulle caratteristiche delle essenze più amate. La quercia è forse la scelta più resistente in assoluto. Di contro, ha lo svantaggio di superfici caratterizzate da granuli dovuti alla tipica venatura di questo tipo di legno. Il rovere, nelle sue numerose varianti, dà ampie possibilità di scelta, invecchia ottimamente ed è piacevole al tatto. Anche l’acero è molto versatile ma richiede la massima cura nelle finiture. Tra le essenze più amate ecco anche il ciliegio, una delle più nobili e capace di conquistare per le splendide sfumature.