66° Raduno Nazionale Bersaglieri “Piave 2018”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 2018 sarà l’anno che chiuderà ufficialmente le celebrazioni del centenario dal termine del primo grande Conflitto Mondiale, e i Bersaglieri sandonatesi e veneti, hanno deciso di legare la ricorrenza a un Grande Evento: il, che coinvolgerà tutte le sezioni d’Italia dell’A.N.B. con una stima di partecipazione di circa 100/120 mila radunisti.La data fissata è quella del 7-13 maggio 2018, e riporta un raduno nazionale Bersaglieri in terra veneta dopo più di vent’anni (l’ultimo si era tenuto a Vicenza nel 1995).Ma in realtà si è già cominciato a parlare di Piave 2018 con tutta una serie di iniziative o tappe di avvicinamento che hanno visto il comitato organizzatore impegnato a partire dal 2016!Infatti, sia la Conferenza stampa del 20 marzo 2016, che la presenza del Veneto e della sezione ANB di San Donà di Piave a Palermo - il 28 e 29 maggio 2016 - in occasione del Raduno Nazionale Bersaglieri nel territorio siciliano, sono stati i primi momenti ufficiali di presentazione del raduno “PIAVE 2018”.Il, inoltre, ha previsto anche nel 2017 la presentazione di “PIAVE 2018” ai raduni nel territorio del Veneto e del Nord Italia.Nel mese di maggio 2017, poi, a Pescara c’è stato il tradizionale passaggio della “stecca” che ha lanciato definitivamente il raduno Veneto. In quell’occasione, davanti a 90 mila persone presenti, tra bersaglieri e spettatori, e davanti alle decine di telecamere di emittenti locali e nazionali, il Sindaco della città di Pescara ha ufficialmente passato le consegne del Raduno Nazionale al Sindaco della Città di San Donà di Piave, Andrea Cerese.che ospiterà tutta la fase organizzativa e le principali attività del raduno, ma che non lo farà da sola. Infatti, per questa occasione speciale, il comitato organizzatore di Piave 2018 ha deciso di dedicare il Raduno a tutto il territorio Veneto bagnato dal PIAVE: fiume Sacro alla Patria, ultimo baluardo difensivo contro il nemico invasore. Un fiume sulle cui sponde hanno combattuto insieme soldati provenienti da tutte le parti d’Italia, nelle cruentissime ed epiche tre Battaglie del Piave (Battaglia d’Arresto dopo la ritirata di Caporetto, Battaglia del Solstizio e Battaglia Finale o di Vittorio Veneto).E dunque, per questoche abbiamo reso UNICO nel suo genere, abbiamo già ricevuto l’appoggio e il contributo della Regione Veneto, il patrocinio di 11 Comuni del territorio limitrofo e bagnati dal Piave, oltre che dalla Città Metropolitana di Venezia, e altrettanti Comuni sono in via di definizione. Ma non è tutto, perché vista la riconosciuta importanza dell’evento, il 66° Raduno Nazionale Bersaglieri “Piave 2018” ha ricevuto anche il patrocinio del FAI di Venezia, dell’Esercito Italiano e la concessione di utilizzo del logo ufficiale del Centenario della Prima Guerra Mondiale, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha scelto per esprimere in forma simbolica il legame identitario tra tutte le attività previste in occasione della commemorazioni, e che viene concesso solo a quelle iniziative di riconosciuto valore culturale e di stretta attinenza al tema delle commemorazioni per il Centenario.Ilsarà la data clou dell’evento, con lache partirà dalla. Gli sfilanti attraverseranno una prima volta il fiume Piave, e non lo farà di certo su un semplice ponte! Il passaggio avverrà attraverso un ponte militare che verrà realizzato, a posta per l’evento, dal Genio Pontieri di Piacenza: altro evento unico nel suo genere.Si giungerà quindi in territorio di Musile di Piave passando davanti al Monumento al Bersagliere, che è copia fedele di quello presente a Porta Pia, e si farà infine ritorno a San Donà attraverso lo storico Ponte della Vittoria, concludendo la sfilata con la tradizionale “corsa” che i Bersaglieri faranno davanti al palco delle autorità.Prima di questa data, però, ci sarà anche una serie diche coinvolgeranno tutto il territorio del Basso Piave e parte del Trevigiano, di cui potete trovare i dettagli nei nostri canali ufficiali, come il sito web:o la pagina facebook, giornalmente aggiornata:Uno in particolare, vi segnaliamo, perché destinato a rimanere nella storia: il festival delle Bande Militari dal titolo “”. Per questo evento, che si terrà il pomeriggio di, saranno presenti 5 bandi militari provenienti dai Paesi che hanno combattuto nel Conflitto Mondiale e che si sfideranno, questa volta a colpi di note musicali.Piave 2018 sarà un Raduno ricco di eventi che renderanno unico anche il ricordo di questo centenario. Vorrete mancare? Speriamo di no. Vi diamo appuntamento dunque dal 7 al 13 maggio 2018 a San Donà di Piave per il 66° Raduno Nazionale Bersaglieri “Piave 2018”.