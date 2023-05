UDINE - Attenzione ai malintenzionati. La Polizia di Stato di Udine mette in guardia visitatori e standisti dalle attenzioni malevole sia di alcuni "trasfertisti" sia dei borseggiatori. Nella serata di giovedì nel corso dei controlli disposti dal Questore in funzione preventiva, gli agenti della Questura friulana hanno individuato ed allontanato delle persone provenienti da altre regioni (in particolare Veneto e Lombardia), già note perché ritenute dalle forze dell'ordine dedite a furti, in particolar modo in occasione di grandi eventi come l'Adunata. Si tratta a quanto si è appreso di quattro uomini. Una persona poi è stata denunciata per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, in quanto trovata in possesso di forbici, coltello e diverse paia di guanti in lattice, celati a bordo della sua auto.

La Questura invita gli standisti a fare attenzione perché come già capitato altrove in altre occasioni, può succedere che dei malintenzionati prendano di mira le persone per impossessarsi dell'incasso della giornata. Gli agenti invitano poi non sottovalutare i borseggiatori, segnalando che una giovane donna, nei pressi della stazione ferroviaria, sui social ha segnalato di aver avuto l'impressione di essere seguita da una coppia: il suo timore era che volesserlo sottrarle qualcosa. La Polizia di Stato di Udine, che per l'occasione è impegnata con le altre forze di Polizia e dell'ordine 24 ore al giorno con mirati e potenziati servizi con personale in divisa ed in borghese, raccomanda a tutti i partecipanti dell'evento ed ai gestori dei vari stand e chioschi di prestare la massima attenzione, custodendo in luogo sicuro denaro e documenti ed assicurandosi di non venire avvicinati o seguiti da estranei che cercassero di attirare la loro attenzione con finte richieste di informazioni o offerte, segnalando eventuali sospetti al Numero Unico Emergenza 112 o agli agenti su strada. Ieri, invece, la Polizia locale ha fermato una donna che in via Carducci vendeva abusivamente coltelli ai passanti: sequestrate 20 lame da cucina e 10 rasoi.