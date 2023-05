Adunata Alpini 2023. Domani con "Il Gazzettino" un supplemento in regalo: tutto sul raduno friulano

Gli alpini sono già in marcia: destinazione Udine.

Da domani a domenica il capoluogo del Friuli ospiterà l'edizione numero 94 dell'Adunata nazionale, una «festa di popolo» che quest'anno registrerà numeri record. Almeno mezzo milione di persone sono attese a Udine, dove i preparativi sono partiti già da mesi con le riunioni della complessa macchina organizzativa: le otto sezioni regionali dell'Ana hanno lavorato gratuitamente per un totale di 117mila ore, a conferma della generosità, dell'entusiasmo e della partecipazione con le quali i friulani attendono l'evento, che cade a una settimana dall'anniversario del tragico terremoto del 1976 quando gli alpini si resero protagonisti dei soccorsi e della ricostruzione creando le basi della moderna Protezione Civile.



Domani, primo giorno dell'adunata, in edicola con Il Gazzettino ci sarà in regalo per tutti i lettori un inserto speciale dedicato all'evento, con tutte le informazioni necessarie a trascorrere i 4 giorni di festa a Udine e in tutto il Friuli: orari, suggerimenti organizzativi, percorsi, parcheggi, indicazioni turistiche e stradali per sfruttare al meglio le giornate dense di appuntamenti.



La copertina dell'inserto è un regalo speciale del pittore padovano Gioacchino Bragato, un omaggio a Udine con il richiamo a porta Aquileia (dove domenica si concluderà la sfilata) e l'angelo del Castello su un cappello alpino.



Quella di domani, sarà una giornata dedicata prevalentemente alla "memoria": si partirà infatti alle 10.30 da un luogo iconico, il Sacrario di Redipuglia. Nel pomeriggio nel municipio di Gemona saranno consegnate le benemerenze ad alcune Sezioni attive nei cantieri del post terremoto del 76, per poi trasferirsi per un omaggio alle vittime nel cimitero e un omaggio a Franco Bertagnolli, Presidente Ana dal 1972 al 1981. La giornata gemonese si concluderà con una messa in commemorazione degli alpini deceduti nel terremoto, all'interno della Caserma Goi-Pantanali.



A Udine, la Cittadella degli alpini al parco Moretti sarà inaugurata il mattino successivo, ma locali, stand e "cucine" da campo autonome sono già attive. Sabato, il giorno prima della sfilata, Il Gazzettino uscirà con un altro regalo: una "sovracopertina" tricolore, una bandiera da esporre ed esibire per accompagnare la sfilata dei 70mila di somenica.