Dal Canada al Sud Africa, passando per il Belgio: 500 Alpini da tutto il mondo per l'Adunata a Udine

UDINE - Arrivano da New York, Ginevra, Città del Capo, Melbourne, ma anche da Parigi e Londra solo per citarne alcune. Sono gli alpini delle sezioni dell'estero, che questa mattina, sabato 13 maggio, sono state festeggiate al Teatro Nuovo di Udine. Un abbraccio corale che valorizza ancor di più il motto di questa Adunata, quello degli Alpini una grande famiglia, unita dalla voglia stare insieme e ritrovarsi in un Friuli che per molti è luogo di ricordi ed emozioni.

(Servizio di Giulia Soligon)