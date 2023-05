Adunata Alpini, ecco il programma delle quattro giornate

UDINE - Molto ricco il programma della novantaquattresima Adunata alpina che vedrà come fulcro il capoluogo friulano, che si è vestito a festa per accogliere i tanti visitatori.

Ma il raduno delle Penne nere toccherà anche altri luoghi simbolo del Friuli Venezia Giulia.



11 MAGGIO

L'11 maggio la prima giornata dell'Adunata 2023 prevede eventi a Redipuglia e Gemona del Friuli. Alle 10.30 è prevista la visita al Sacrario di Redipuglia alla presenza del Labaro, un appuntamento che si annuncia molto sentito. Il programma della prima giornata del raduno alpino poi si snoderà nel segno del ricordo del sisma e dell'aiuto che le Penne nere seppero offrire alla popolazione friulana in quei terribili momenti.

Alle 14 ci sarà la consegna delle benemerenze ad alcune Sezioni per i cantieri Friuli del '76 in occasione del sisma, al Municipio di Gemona. Alle 15, invece, l'omaggio al cimitero delle vittime del terremoto e alle vittime della pandemia da Covid al cimitero della cittadina pedemontana. Alle 15.30, invece, gli alpini renderanno omaggio a Franco Bertagnolli, nel piazzale a lui dedicato a Gemona. Il nome dell'indimenticato presidente Ana, che ricoprì questa carica dal 1972 al 1981, è legato indissolubilmente al terremoto del 1976 che travolse le nostre terre.

Bertagnolli, infatti, fu l'artefice dell'Operazione Friuli: in quell'occasione, dopo aver raggiunto le terre alpine della Julia, tramortite dal sisma, riuscì a mobilitare oltre 15mila volontari, che durante l'estate ripararono 3.300 case, lavorando per oltre novecentomila ore. Furono costruite nuove abitazioni antisismiche donate ai Comuni martoriati dal sisma, ma anche scuole superiori, una casa per gli studenti e centri per anziani. Alle 17.30, sempre l'11 maggio, si terrà infine la messa per ricordare gli alpini deceduti nel terremoto del 1976, alla presenza del Labaro, alla Caserma Goi Pantanali, sempre nel centro pedemontano.



12 MAGGIO

Il 12 maggio, il cuore degli appuntamenti sarà Udine, la città regina di questa Adunata, che si è vestita a festa per accogliere i tantissimi visitatori, con tante bandiere italiane appese lungo le vie e le piazze del capoluogo friulano. La giornata si aprirà con l'alzabandiera in piazza della Libertà. Alle 9.15 le Penne nere deporranno le corone al monumento dei caduti al Tempietto di San Giovanni. Quindi, un'altra corona sarà deposta al Tempio Ossario e al cippo della Divisione Julia in piazzale XXVI Luglio. Nel vicino parco Moretti, alle 11 sarà inaugurata la Cittadella degli Alpini, un centro nevralgico dell'allestimento in città. Allestita come ospedale e cucina da campo, sarà anche una vetrina in cui i visitatori potranno ammirare i più moderni mezzi ed equipaggiamenti in dotazione alle Truppe Alpine. Sarà possibile scoprire come operano i reparti del Genio, dell'Artiglieria e della Cavalleria. La cittadella, fulcro di attrazione anche per le scuole, sarà anche uno spazio per confrontarsi con i militari in servizio. I ragazzi potranno ottenere informazioni sulle possibilità di arruolamento mentre i più giovani potranno mettersi alla prova, con l'aiuto di istruttori, per esempio, per attraversare un ponte himalayano, scalare una torre d'arrampicata artificiale o provare lo sci di fondo su una pista sintetica.

La giornata del 12 maggio si chiuderà con la grande sfilata (in programma alle 18.45) di gonfaloni, vessilli, Labaro e Bandiera di guerra che si snoderà da Porta Aquileia a Piazza della Libertà lungo le strade del centro cittadino, dove in tanti non mancheranno di applaudire. Sul terrapieno di piazza Libertà, nel cuore del centro storico del capoluogo friulano, ci sarà il discorso di benvenuto del sindaco di Udine. Quindi è in programma il trasferimento delle Bandiere e l'apertura della visita a Bandiere, Labaro e gonfaloni alla Loggia del Lionello.



13 MAGGIO

Il 13 maggio, sempre nel capoluogo friulano, occhi puntati all'insù per lo spettcolare lancio dei paracadutisti. Alle 10.30 invece ci sarà l'incontro (un appuntamento, questo, su invito) tra il presidente Ana, il Consiglio direttivo nazionale, le Sezioni all'estero, le delegazioni Ifms e i militari stranieri al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Alle 13 nuovo lancio dei paracadutisti al Campo sportivo Clocchiatti di via delle Fornaci 16.

La giornata udinese delle Penne nere si chiuderà alle 17 con la messa nella cattedrale udinese e (alle 18.30) con il saluto del sindaco del capoluogo friulano e del presidente nazionale Ana a tutte le autorità, al Consiglio direttivo nazionale e ai presidenti di Sezione (un appuntamento, questo, su invito) al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.



14 MAGGIO

Domenica 14 maggio la cerimonia di chiusura della grande adunata alpina di Udine, che sicuramente attirerà moltissimi visitatori. Il programma è già stato fissato, come prassi prevede. Alle 8 ci sarà l'inquadramento, seguito alle 8.30 dagli onori alla massima autorità. Quindi, alle 9 comincerà la sfilata degli alpini e a seguire ci sarà il passaggio di rito della stecca con la Sezione di Vicenza in Piazza I Maggio. Sempre Giardin Grande farà da sfondo all'ammainabandiera, quando gli alpini si daranno appuntamento alla prossima Adunata.