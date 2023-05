UDINE - La penna bianca, prerogativa degli ufficiali. Le quattro stelle, grado del generale. Non è un cappello qualsiasi, quello consegnato dal comandante delle Truppe alpine Ignazio Gamba alla premier Giorgia Meloni, donna classe 1977 che non ha svolto il servizio militare, tanto meno la leva obbligatoria. L'uso del copricapo è oggetto di una rigida disciplina all'interno dell'Ana, al punto che in queste ore l'irrituale dono è oggetto di un vivace dibattito sui canali social dedicati all'Adunata di Udine, dopo che come ogni anno era già tornata a scoppiare la polemica sull'utilizzo del simbolo da parte di chi non è iscritto all'associazione, ma magari lo eredita dal padre e dal nonno o lo acquista nelle bancarelle.



IL GESTO

La prima a cogliere la valenza della questione non poteva che essere l'assessore veneta Elena Donazzan, patriottica fin nelle scarpe bianche, rosse e verdi, presente sulla tribuna delle autorità pure al momento dell'omaggio: «È stato un gesto molto forte. Il dono di un cappello alpino da parte del massimo comandante equivale a una sorta di inquadramento».

Il generale di corpo d'armata Gamba ha accettato di spiegare al Gazzettino il significato dell'iniziativa: «Mi è capitato durante la carriera di incontrare diverse personalità militari e civili e di riscontrare determinate capacità molto simili alle nostre caratteristiche di comandanti, di militari e di uomini. Per esempio mi è successo anche durante la missione Isaf in Afghanistan. Quello di oggi (ieri, ndr.) è stato molto simbolico. Quattro stelle rappresentano per noi il grado massimo ammesso dalla legge italiana, quello di generale/ammiraglio. Il presidente Meloni è il nostro comandante, perché è a capo del Governo e cerca di governare l'Italia, quindi le abbiamo lasciato simbolicamente questo riconoscimento». Ma allora adesso la leader di Fratelli d'Italia può considerarsi un'alpina? «Più che altro ha risposto il comandante delle Truppe alpine agisce come fanno gli alpini, che sono magari un po' rozzi, ma cercano sempre di badare al sodo, di trovare soluzioni molto pratiche per i problemi quotidiani. Abbiamo riconosciuto che questa donna ha le capacità di fare il presidente del Consiglio rispetto a tanti altri uomini, me incluso».



IL REGOLAMENTO

La mossa ha sorpreso gli stessi colleghi di partito e di esecutivo della premier Meloni, a cominciare dal pordenonese Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento: «Sono emozionato perché sono figlio di una famiglia alpina al 100%, perché sono friulano e perché mi riconosco nella storia Friuli e degli alpini. Per questo so che di solito gli alpini non amano che, chi non lo è, indossi il loro cappello. Ma siccome è stato proprio il comandante delle Truppe alpine a prendere questa decisione, direi che siamo garantiti... Battute a parte, desidero rimarcare che Giorgia è stata molto contenta di partecipare all'Adunata. Non era scontato che il presidente del Consiglio fosse presente, invece ha voluto anche aprire la sfilata: lei ha trovato il tempo di venire a Udine perché ci teneva a dare un segnale di vicinanza agli alpini».

Questi ultimi si sono dati norme molto stringenti sull'appartenenza alla loro associazione. Il regolamento nazionale è stato modificato nel 2016, prevedendo fra l'altro la qualifica di "Amico degli Alpini" per chi è iscritto e collaboratore da almeno due anni, il quale ha "diritto a fregiarsi del copricapo". Ma attenzione: non di quello dei militari in servizio o in congedo, bensì del modello "norvegese", descrivibile come un cappellino con paraorecchie e provvisto del fregio raffigurante un'aquila nera, però privo dell'iconica penna. Il numero uno Sebastiano Favero ha assistito al dono con il sorriso: «Meloni alpina? Quanto meno di spirito, perché poi nei tesseramenti noi siamo abbastanza rigidi: o uno ha fatto la naja nel nostro corpo, o non viene iscritto. Ma direi che nella premier quello spirito c'è e ci ha fatto piacere questo gesto».



IL CONFRONTO

Al di là del titolo a indossare il cappello, da alcuni contestato sui social («Così è Carnevale»), Favero ha auspicato di poter confrontarsi presto con la presidente del Consiglio, data la sua apertura sul servizio militare volontario: «Le ho chiesto un appuntamento. Se mi dedica mezz'ora del suo tempo, le spiego cos'è l'Associazione nazionale alpini e cosa intendiamo fare per il futuro. Sul progetto della mini-naja siamo cocciuti e determinati. Poi se viene, viene. Ma quello è il nostro obiettivo: coinvolgere i giovani in modo forte, formale e deciso. Per ora l'ho vista molto contenta di conoscerci: era la prima volta che veniva a una sfilata degli alpini, non si rendeva conto delle dimensioni. Quando le ho detto che saremmo andati avanti fino a sera, mi ha guardato con due occhi così. Ma il ministro Guido Crosetto le ha confermato che è vero: questi siamo noi».