Il generale Figliuolo arrivato a Udine: «Il ruolo degli alpini è stato cruciale nella gestione del Covid»

UDINE - Il ruolo degli Alpini nell'emergenza Covid è stato fondamentale. A ribadirlo è stato oggi, 13 maggio, a Udine il generale Francesco Paolo Figliuolo, già comandante della Brigata alpina «Taurinense», al vertice del Comando operativo di vertice interforze dello stato maggiore della difesa, intervenendo a un incontro istituzionale, in occasione della 94/a adunata nazionale. «Il ruolo degli alpini è stato cruciale nella gestione del Covid - ha evidenziato il generale - sia di quelli in servizio che hanno effettuato tanti lavori, come gli ospedali militari e ricordiamo anche purtroppo i nostri mezzi che trasportavano le bare nella Bergamasca.