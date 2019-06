APRE IL BAR DEL MEGA DI ONE’ DI FONTE (TV)

Il Gruppo Unicomm di Dueville (VI), associato a Selex Gruppo Commerciale, lancia un’altra novità: all’interno del Centro Commerciale MEGA di Onè di Fonte, recentemente rinnovato, apre un nuovo bar. Denominato MBar, per legare fortemente il nuovo locale al marchio MEGA, l’esercizio aprirà i battenti giovedì 4 aprile con tantissime iniziative dedicate ai clienti. I primi tre giorni, dal 4 al 6 aprile, i clienti potranno godere di caffè e assaggi di tiramisù gratuiti: quest’ultimo è considerato una delle vere e proprie specialità di MBAR perché sarà fatto al momento. Il locale sarà aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 20. Sarà molto più di un semplice bar, offrirà infatti una grande varietà di pranzi veloci e di pizze, anche da asporto e su prenotazione. Un altro dei punti forti sarà naturalmente la colazione, con gli estratti di frutta e verdura di stagione e l’“abbonamento caffè”, per cui ai clienti abituali dopo il decimo caffè ne sarà offerto uno gratuitamente. L’ambiente di MBar sarà pieno di luce, con un bancone diviso tra caffetteria e prodotti della ristorazione, che può essere consumata al banco ma anche ai tavolini. La ricca offerta di dolce e salato è curata con dedizione dal personale ed è pensata per garantire ai clienti un locale che risponda a tutte le esigenze dal pranzo fino all’aperitivo serale. MBar è pensato come un servizio sinergico al punto vendita, perfetto per accompagnare all’attività della spesa un caffè o un pranzo veloce. Clicca su questo link per scoprire tutte le offerte del MEGA di Onè di Fonte.

