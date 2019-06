L’Associazione BRACCIO DI FERRO RfE “Ricky for Ever” nasce il 15 luglio 2017 in memoria di Riccardo Molinaro Caridà venuto a mancare dopo aver contratto una forma di tumore celebrale infantile inguaribile alla tenera età di 10 anni. Nasce dall’incontro di due giovani genitori, Elisa e Federico, accomunati dall’amore per i bambini. Dalla perdita di Riccardo all’apertura dell’associazione il passo è stato breve ma non privo di ostacoli, superati i quali caparbiamente e con l’irrefrenabile voglia di dare vita ad un progetto con lo scopo di sostenere bambini con problematiche oncologiche, di gravi malattie, di dolore ed inguaribilità e di sostenere le loro famiglie attraverso svariate attività anche tramite la raccolta fondi per aiutare lo sviluppo della straordinaria struttura che li ha accompagnati, l’Hospice Pediatrico di Padova. L’Hospice Pediatrico definisce Necessità, Priorità e Progettualità e l'Associazione Braccio di Ferro RfE lo sostiene!Progetti per la famiglia e il benessere quotidiano.1. Progetto di Rimborso spese sanitarie2. Progetti Informativi/Formativi a Scuola3. Progetto Buoni spesa4. Progetto per la sostituzione del care-giver5. Progetto Sedute di riabilitazione6. Progetto Buoni Pasto durante il ricovero in HP7. Progetto Vacanze ad hoc8. Un Regalo per il compleanno del bambino e dei fratelli