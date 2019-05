FONDAZIONE SALUS PUERI SOSTIENE LA PEDIATRIA DI OGGI E DI DOMANI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondata nel 1992, da oltre 25 annisostiene la Pediatria dell’Ospedale di Padova. Il suo scopo è creare un autentico ospedale a misura dei bambini e delle famiglie, promuovendo progetti e raccogliendo risorse a favore della Pediatria di Padova, coinvolgendo la società civile a sostegno della struttura pubblica, e sensibilizzando istituzioni e opinione pubblica sulle necessità dei bimbi ricoverati.La Pediatria di Padova già oggi è il più grande istituto del Nordest completamente dedicato alla cura del bambino, con 250 posti letto, 180.000 prestazioni per esterni garantite ogni anno, più di 17.000 ricoveri, oltre cento giovani medici in formazione e altrettanti professionisti che svolgono attività di ricerca.Entrare in ospedale può essere un’esperienza traumatica per il bambino. La sua vita di giochi e fantasie deve lasciare spazio ad un mondo di estranei, all’ansia e al timore di ciò che sta accadendo. Curare il piccolo paziente è qualcosa di più che guarire soltanto la sua malattia: significa restituirgli la possibilità di vivere, anche in ospedale, la sua normale vita di bambino, con le sue avventure e i suoi sogni.Significa rispettare la sua sensibilità e i suoi desideri, affinché il ricovero in ospedale possa diventare per lui un’esperienza di vita e non soltanto un triste ricordo.Nel corso degli anni, genitori, medici, professionisti e imprenditori si sono uniti a Fondazione Salus Pueri nel promuovere il concetto che la salute del bambino e della bambina di oggi, ossia dell’uomo e della donna di domani, sia la garanzia più solida per dare un futuro certo e sereno alla nostra società.Nel solo 2018, la Fondazione ha finanziato iniziative e progetti per un valore complessivo di 550.000 euro: cura e assistenza ai piccoli pazienti, formazione del personale medico-sanitario, ricerca scientifica, umanizzazione degli ambienti della Pediatria, acquisto di attrezzature medicali d’avanguardia, ma anche finanziamento di contratti professionali per medici, ricercatori, tecnici di laboratorio, personale amministrativo e borse di studio per dottorati di ricerca.