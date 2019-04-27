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Scorzè

PER APPROFONDIRE: amministrative 2019, scorzè
CANDIDATO SINDACO  DARIO ZUGNO


PARTITO DEMOCRATICO 

CARLO PERRONE 
GIANNINA MANENTE 
VALERIO FERRO 
ZENO CAGNIN 
ELISA VECCHIATO 
ALESSANDRO NART  
MARIA ROSSELLA GIACOMIN  
DANIELE PIZZOLATO 
MERY MORETTO 
ALVISE ZANETTE 
AZZURRA BORTOLATTO 
DOMENICO BACCEGA 
MARIANNA PIERAZZO 
DANIEL OMOROJE 
ROBERTA ROITER 
FABIANO ROCCARO 

CIVICA PER SCORZÈ

MAURIZIO CIVIERO
GENNARO PISCOPO  
MARIA TERESA 
GARBIN ENZO GIANCARLO 
GIANCARLO MAZZONETTO 
MARZIA RIGAMONTI 
GIULIA ZAMPIERI  
MARCO MINATO  
FLAVIO ZACCHELLO  
DAVIDE TEGON  
MARINA RIGANO  
MARIO SILVESTRI  
LISA MARTINATI  
FRANCESCO PASTRELLO

CANDIDATO SINDACO EMANUELA BARBIERO


LISTA CIVICA SCORZE’ VIVA

LORENZO LONGO 
MARIA MARCHETTO 
ARIANNA BENUSSI 
PAOLA BERTI 
CARMELA BOMPIGNANO 
ANTONIO CARAVELLO 
ANGELO DE ROSSI 
ELENA DURIGON 
ANTONIO ESPOSITO 
RITA FELICE 
SABRINA MANENTE 
MARCATO IVANO 
STEFANO MAROSCIA 
ARIO MONEGO 
ROCCO TOSATTO 
DANIEL ZUGNO 

CANDIDATO SINDACO NAIS MARCON 

LEGA

NICOLA MICHIELETTO  
DONATO PASTRELLO 
NADIA PRETE 
ANGELO MICHIELAN 
CLAUDIO CODATO 
ALESSIA PAMIO 
ANNA MARIA CAPPELLETTO 
FRANCESCO TRANOSSI 
MIRKO FAVERO 
LUIGI STANGHERLIN 
MARZIO BERTON 
MOIRA ZUGNO 
CAROLINA ALBERICO 
DANIELE TREVISANELLO 
SABRINA BEGGIO 
WILLIAMS MAURIZIO CECCATO

LISTA MESTRINER PER NAIS MARCON
 
AMEDEO ELIO CALZAVARA 
TANIA CAMPAGNARO 
PAOLA CHINELLATO 
STEFANIA CUPOLI 
ALDO LUISE 
FEDERICO MICHIELAN 
FRANCESCO MICHIELETTO 
ILENIA MILANESE 
MARTINA MORETTO 
MARCO PESCE 
ALAN PETTENÀ 
ANGELO RIGHETTO 
NATALINO SALVATI 
BARBARA SCANTAMBURLO 
ALEX SILVESTRINI 
GIOVANNI BATTISTA MESTRINER 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 27 Aprile 2019, 16:27






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