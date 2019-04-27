Scorzè
CANDIDATO SINDACO DARIO ZUGNO
PARTITO DEMOCRATICO
CARLO PERRONE
GIANNINA MANENTE
VALERIO FERRO
ZENO CAGNIN
ELISA VECCHIATO
ALESSANDRO NART
MARIA ROSSELLA GIACOMIN
DANIELE PIZZOLATO
MERY MORETTO
ALVISE ZANETTE
AZZURRA BORTOLATTO
DOMENICO BACCEGA
MARIANNA PIERAZZO
DANIEL OMOROJE
ROBERTA ROITER
FABIANO ROCCARO
CIVICA PER SCORZÈ
MAURIZIO CIVIERO
GENNARO PISCOPO
MARIA TERESA
GARBIN ENZO GIANCARLO
GIANCARLO MAZZONETTO
MARZIA RIGAMONTI
GIULIA ZAMPIERI
MARCO MINATO
FLAVIO ZACCHELLO
DAVIDE TEGON
MARINA RIGANO
MARIO SILVESTRI
LISA MARTINATI
FRANCESCO PASTRELLO
CANDIDATO SINDACO EMANUELA BARBIERO
LISTA CIVICA SCORZE’ VIVA
LORENZO LONGO
MARIA MARCHETTO
ARIANNA BENUSSI
PAOLA BERTI
CARMELA BOMPIGNANO
ANTONIO CARAVELLO
ANGELO DE ROSSI
ELENA DURIGON
ANTONIO ESPOSITO
RITA FELICE
SABRINA MANENTE
MARCATO IVANO
STEFANO MAROSCIA
ARIO MONEGO
ROCCO TOSATTO
DANIEL ZUGNO
CANDIDATO SINDACO NAIS MARCON
LEGA
NICOLA MICHIELETTO
DONATO PASTRELLO
NADIA PRETE
ANGELO MICHIELAN
CLAUDIO CODATO
ALESSIA PAMIO
ANNA MARIA CAPPELLETTO
FRANCESCO TRANOSSI
MIRKO FAVERO
LUIGI STANGHERLIN
MARZIO BERTON
MOIRA ZUGNO
CAROLINA ALBERICO
DANIELE TREVISANELLO
SABRINA BEGGIO
WILLIAMS MAURIZIO CECCATO
LISTA MESTRINER PER NAIS MARCON
AMEDEO ELIO CALZAVARA
TANIA CAMPAGNARO
PAOLA CHINELLATO
STEFANIA CUPOLI
ALDO LUISE
FEDERICO MICHIELAN
FRANCESCO MICHIELETTO
ILENIA MILANESE
MARTINA MORETTO
MARCO PESCE
ALAN PETTENÀ
ANGELO RIGHETTO
NATALINO SALVATI
BARBARA SCANTAMBURLO
ALEX SILVESTRINI
GIOVANNI BATTISTA MESTRINER
PARTITO DEMOCRATICO
CARLO PERRONE
GIANNINA MANENTE
VALERIO FERRO
ZENO CAGNIN
ELISA VECCHIATO
ALESSANDRO NART
MARIA ROSSELLA GIACOMIN
DANIELE PIZZOLATO
MERY MORETTO
ALVISE ZANETTE
AZZURRA BORTOLATTO
DOMENICO BACCEGA
MARIANNA PIERAZZO
DANIEL OMOROJE
ROBERTA ROITER
FABIANO ROCCARO
CIVICA PER SCORZÈ
MAURIZIO CIVIERO
GENNARO PISCOPO
MARIA TERESA
GARBIN ENZO GIANCARLO
GIANCARLO MAZZONETTO
MARZIA RIGAMONTI
GIULIA ZAMPIERI
MARCO MINATO
FLAVIO ZACCHELLO
DAVIDE TEGON
MARINA RIGANO
MARIO SILVESTRI
LISA MARTINATI
FRANCESCO PASTRELLO
CANDIDATO SINDACO EMANUELA BARBIERO
LISTA CIVICA SCORZE’ VIVA
LORENZO LONGO
MARIA MARCHETTO
ARIANNA BENUSSI
PAOLA BERTI
CARMELA BOMPIGNANO
ANTONIO CARAVELLO
ANGELO DE ROSSI
ELENA DURIGON
ANTONIO ESPOSITO
RITA FELICE
SABRINA MANENTE
MARCATO IVANO
STEFANO MAROSCIA
ARIO MONEGO
ROCCO TOSATTO
DANIEL ZUGNO
CANDIDATO SINDACO NAIS MARCON
LEGA
NICOLA MICHIELETTO
DONATO PASTRELLO
NADIA PRETE
ANGELO MICHIELAN
CLAUDIO CODATO
ALESSIA PAMIO
ANNA MARIA CAPPELLETTO
FRANCESCO TRANOSSI
MIRKO FAVERO
LUIGI STANGHERLIN
MARZIO BERTON
MOIRA ZUGNO
CAROLINA ALBERICO
DANIELE TREVISANELLO
SABRINA BEGGIO
WILLIAMS MAURIZIO CECCATO
LISTA MESTRINER PER NAIS MARCON
AMEDEO ELIO CALZAVARA
TANIA CAMPAGNARO
PAOLA CHINELLATO
STEFANIA CUPOLI
ALDO LUISE
FEDERICO MICHIELAN
FRANCESCO MICHIELETTO
ILENIA MILANESE
MARTINA MORETTO
MARCO PESCE
ALAN PETTENÀ
ANGELO RIGHETTO
NATALINO SALVATI
BARBARA SCANTAMBURLO
ALEX SILVESTRINI
GIOVANNI BATTISTA MESTRINER
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Sabato 27 Aprile 2019, 16:27