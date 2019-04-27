CONCORDIA SAGITTARIA
CANDIDATO SINDACO FRANCO ZANON
LISTA PROGETTO CONCORDIA CAMBIAMO DIREZIONE
CANDIDATI CONSIGLIERI
MASSIMO ZOIA
EDOARDO TALON
ALESSANDRO MANOCCHI
MAURO BATTISTON
ANDREA BELLUZZO
STEFANO BIASOTTO
FEDERICO CANCIAN
CLARA SUTTO
GRETA GRUARIN
GLORIA TONASSO
IUSTINA ANDREEA MIHAILESCU
MARIA TERESA MORETTO
SABINA PASIAN
LUCIA TURCHETTO
BARBARA FORZA
GIORGIO MAZZUCCATO
CANDIDATO SINDACO CLAUDIO ODORICO
LISTA PER CONCORDIA
CANDIDATI CONSIGLIERI
MARCO BANDOLIN
ELISABETTA BATTEL
ERICA CHINELLATO
SIMONE FERRON
FIORIN RICCARDO
MOLENT ELIGIO
LONDERO MARIAPIA
CANCIANI ALBERTO
FAVRO DOMENICO
FAVRO MARIAGRAZIA
FALCOMER BARBARA
MIO STEFANO
MAZZON ROSSELLA
CARRARA GABRIELE
VENTURUZZO LUCA
GEROMIN FRANCESCA
LISTA PROGETTO CONCORDIA CAMBIAMO DIREZIONE
CANDIDATI CONSIGLIERI
MASSIMO ZOIA
EDOARDO TALON
ALESSANDRO MANOCCHI
MAURO BATTISTON
ANDREA BELLUZZO
STEFANO BIASOTTO
FEDERICO CANCIAN
CLARA SUTTO
GRETA GRUARIN
GLORIA TONASSO
IUSTINA ANDREEA MIHAILESCU
MARIA TERESA MORETTO
SABINA PASIAN
LUCIA TURCHETTO
BARBARA FORZA
GIORGIO MAZZUCCATO
CANDIDATO SINDACO CLAUDIO ODORICO
LISTA PER CONCORDIA
CANDIDATI CONSIGLIERI
MARCO BANDOLIN
ELISABETTA BATTEL
ERICA CHINELLATO
SIMONE FERRON
FIORIN RICCARDO
MOLENT ELIGIO
LONDERO MARIAPIA
CANCIANI ALBERTO
FAVRO DOMENICO
FAVRO MARIAGRAZIA
FALCOMER BARBARA
MIO STEFANO
MAZZON ROSSELLA
CARRARA GABRIELE
VENTURUZZO LUCA
GEROMIN FRANCESCA
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Sabato 27 Aprile 2019, 16:49