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CONCORDIA SAGITTARIA

PER APPROFONDIRE: amministrative2019, concordia sagittaria
CANDIDATO SINDACO FRANCO ZANON 

LISTA PROGETTO CONCORDIA CAMBIAMO DIREZIONE

CANDIDATI CONSIGLIERI
MASSIMO ZOIA 
EDOARDO TALON 
ALESSANDRO MANOCCHI 
MAURO BATTISTON 
ANDREA BELLUZZO
STEFANO BIASOTTO
FEDERICO CANCIAN
CLARA SUTTO
GRETA GRUARIN 
GLORIA TONASSO 
IUSTINA ANDREEA MIHAILESCU
MARIA TERESA MORETTO
SABINA PASIAN 
LUCIA TURCHETTO
BARBARA FORZA
GIORGIO MAZZUCCATO

CANDIDATO SINDACO CLAUDIO ODORICO

LISTA PER CONCORDIA

CANDIDATI CONSIGLIERI
MARCO BANDOLIN 
ELISABETTA BATTEL  
ERICA CHINELLATO 
SIMONE FERRON 
FIORIN RICCARDO 
MOLENT ELIGIO
LONDERO MARIAPIA 
CANCIANI ALBERTO 
FAVRO DOMENICO 
FAVRO MARIAGRAZIA 
FALCOMER BARBARA 
MIO STEFANO 
MAZZON ROSSELLA 
CARRARA GABRIELE 
VENTURUZZO LUCA 
GEROMIN FRANCESCA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 27 Aprile 2019, 16:49






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