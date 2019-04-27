Cona
CANDIDATO SINDACO ALESSANDRO AGGIO
LISTA IL CENTRODESTRA PER CONA - ALESSANDRO AGGIO SINDACO
CANDIDATI CONSIGLIERI
DARIO BATTISTINI
GABRIELE BEGHELDO
DINO BISCA
CHIARA BIZZARRO
ROBERTO CURTO
FRANCESCO FONTOLAN
TOMAS FONTOLAN
FRANCESCO GRINZATO
GIORGIO LAZZAROTTO
FRANCESCA MONTECCHIO
SANTE NALIN
GINA BARBARA STURARO
CANDIDATO SINDACO ALBERTO PANFILIO
LISTA: FARE BENE COMUNE
CANDIDATI CONSIGLIERI
CLAUDIO BALDIN
SARA CAMPACI
FABIO FONTOLAN
MARIELLA PANFILIO
NICOLA BOTTON
RICCARDO CELIO
AMBRA MONTECCHIO
FABRIZIO PAVANELLO
ROBERTO CURTO
ROBERTO FERIGOLLI
ALESSANDRO MACULAN
FRANCESCO VALERIO
CANDIDATO SINDACO FRANCO NECCHIO
LISTA: INSIEME PER CONA
CANDIDATI CONSIGLIERI
MICHELE GALAZZO
FEDERICA PANFILIO
DENIS BENAGLIA
MATTEO BIZZO
ANTONIO FRANZOLIN
EZIO GRIGOLO
ANTONIO BOTTIN
MARTINA ALBERTIN
GLORIA TAROZZO
ANITA BERTO
ANTONELLO GABAN
CARLA BERTO
LISTA IL CENTRODESTRA PER CONA - ALESSANDRO AGGIO SINDACO
CANDIDATI CONSIGLIERI
DARIO BATTISTINI
GABRIELE BEGHELDO
DINO BISCA
CHIARA BIZZARRO
ROBERTO CURTO
FRANCESCO FONTOLAN
TOMAS FONTOLAN
FRANCESCO GRINZATO
GIORGIO LAZZAROTTO
FRANCESCA MONTECCHIO
SANTE NALIN
GINA BARBARA STURARO
CANDIDATO SINDACO ALBERTO PANFILIO
LISTA: FARE BENE COMUNE
CANDIDATI CONSIGLIERI
CLAUDIO BALDIN
SARA CAMPACI
FABIO FONTOLAN
MARIELLA PANFILIO
NICOLA BOTTON
RICCARDO CELIO
AMBRA MONTECCHIO
FABRIZIO PAVANELLO
ROBERTO CURTO
ROBERTO FERIGOLLI
ALESSANDRO MACULAN
FRANCESCO VALERIO
CANDIDATO SINDACO FRANCO NECCHIO
LISTA: INSIEME PER CONA
CANDIDATI CONSIGLIERI
MICHELE GALAZZO
FEDERICA PANFILIO
DENIS BENAGLIA
MATTEO BIZZO
ANTONIO FRANZOLIN
EZIO GRIGOLO
ANTONIO BOTTIN
MARTINA ALBERTIN
GLORIA TAROZZO
ANITA BERTO
ANTONELLO GABAN
CARLA BERTO
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Sabato 27 Aprile 2019, 15:06