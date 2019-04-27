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CANDIDATO SINDACO ALESSANDRO AGGIO

LISTA IL CENTRODESTRA PER CONA - ALESSANDRO AGGIO SINDACO

CANDIDATI CONSIGLIERI
DARIO BATTISTINI
GABRIELE BEGHELDO
DINO BISCA
CHIARA BIZZARRO
ROBERTO CURTO
FRANCESCO FONTOLAN
TOMAS FONTOLAN
FRANCESCO GRINZATO
GIORGIO LAZZAROTTO
FRANCESCA MONTECCHIO
SANTE NALIN
GINA BARBARA STURARO

CANDIDATO SINDACO ALBERTO PANFILIO

LISTA: FARE BENE COMUNE

CANDIDATI CONSIGLIERI
CLAUDIO BALDIN
SARA CAMPACI
FABIO FONTOLAN
MARIELLA PANFILIO
NICOLA BOTTON
RICCARDO CELIO
AMBRA MONTECCHIO
FABRIZIO PAVANELLO
ROBERTO CURTO
ROBERTO FERIGOLLI
ALESSANDRO MACULAN
FRANCESCO VALERIO

CANDIDATO SINDACO FRANCO NECCHIO

LISTA: INSIEME PER CONA

CANDIDATI CONSIGLIERI
MICHELE GALAZZO
FEDERICA PANFILIO
DENIS BENAGLIA
MATTEO BIZZO
ANTONIO FRANZOLIN
EZIO GRIGOLO
ANTONIO BOTTIN
MARTINA ALBERTIN
GLORIA TAROZZO
ANITA BERTO
ANTONELLO GABAN
CARLA BERTO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 27 Aprile 2019, 15:06






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