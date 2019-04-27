CINTO CAOMAGGIORE
CANDIDATO SINDACO
EMILIA VIDA
LISTA CIVICA CINTO FUTURA
AMADIO ALBERTO
CLAUDIO CAMPANERUT
DENIS CASAGRANDE
FLAVIO CECCHINATO
MAURIZIO CHIAROT
PAOLA FAVRETTI
MICHAEL MINUZZI
SARA MONICO
JACOPO SUT
LUCA VENEZIAN
VALDINO ZANET
CANDIDATO SINDACO
GIANLUCA FALCOMER
LISTA CIVICA CAOMAGGIORE
GIAN LUCA BADANAI
MICHELA BERTI
PIER GIORGIO CADORE
GIACOMO LUIGI BIGATTIN
MATTEO CAMAPNERUT
ALESSANDRO COCCOLO
DANIELE DANELUZZI
CARLO MUCCIGNAT
LILIAN PESTANA
LUCA PELLEGRINI
FABIO PIVETTA
RUDY SPADAFORA
EMILIA VIDA
LISTA CIVICA CINTO FUTURA
AMADIO ALBERTO
CLAUDIO CAMPANERUT
DENIS CASAGRANDE
FLAVIO CECCHINATO
MAURIZIO CHIAROT
PAOLA FAVRETTI
MICHAEL MINUZZI
SARA MONICO
JACOPO SUT
LUCA VENEZIAN
VALDINO ZANET
CANDIDATO SINDACO
GIANLUCA FALCOMER
LISTA CIVICA CAOMAGGIORE
GIAN LUCA BADANAI
MICHELA BERTI
PIER GIORGIO CADORE
GIACOMO LUIGI BIGATTIN
MATTEO CAMAPNERUT
ALESSANDRO COCCOLO
DANIELE DANELUZZI
CARLO MUCCIGNAT
LILIAN PESTANA
LUCA PELLEGRINI
FABIO PIVETTA
RUDY SPADAFORA
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Sabato 27 Aprile 2019, 11:57