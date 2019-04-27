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CINTO CAOMAGGIORE

PER APPROFONDIRE: amministrative2019, cintocaomaggiore
CANDIDATO SINDACO
EMILIA VIDA


LISTA CIVICA CINTO FUTURA

AMADIO ALBERTO
CLAUDIO CAMPANERUT
DENIS CASAGRANDE
FLAVIO CECCHINATO
MAURIZIO CHIAROT
PAOLA FAVRETTI
MICHAEL MINUZZI
SARA MONICO
JACOPO SUT
LUCA VENEZIAN 
VALDINO ZANET

CANDIDATO SINDACO
GIANLUCA FALCOMER


LISTA CIVICA CAOMAGGIORE

GIAN LUCA BADANAI
MICHELA BERTI
PIER GIORGIO CADORE 
GIACOMO LUIGI BIGATTIN
MATTEO CAMAPNERUT
ALESSANDRO COCCOLO
DANIELE DANELUZZI 
CARLO MUCCIGNAT 
LILIAN PESTANA 
LUCA PELLEGRINI
FABIO PIVETTA 
RUDY SPADAFORA 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 27 Aprile 2019, 11:57






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