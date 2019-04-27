CEGGIA
CANDIDATO SINDACO
MIRKO MARIN
CIVICA IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
MILA MANZATTO
KATIUSCIA NADALON
SIMONE PIVETTA
MASSIMO SFORZIN
GERMANA DE PONTI
ELISABETTA FAGGIOTTO
STEFANO AGUGIARO
LIVIO CARRER
YARI DAL BEN
ANDREA GABATEL
MARCO PINEL
ANGELO SALVEL
CANDIDATA SINDACO
PIERA SEMENZATO
MOVIMENTO 5 STELLE
ERNESTO RIGONI
ROSALIA TUTINO
SERGIO ORTOLAN
SABRINA BATTISTELLA
FABIO BRAGATO
GIULIA DALL’ORO
ROBERTO MANZATTO
MARISA TREVISAN
GIULIANO TREVISAN
BEATRICE CARNELOS
GIANLUCA ORRÙ
GIANLUCA VENEZIA
DANIELA COSTANTINI
CANDIDATO SINDACO
MAMBRINO SCALON
LISTA CIVICA CEGGIA
ALESSANDRO FANTIN
MONICA FRANZIN
TOMMASO BOTTER
FEDERICO LORENZON
LARA FRASSON
ALBERTO ARTICO
LUCA PAVAN
ALICE BILLOTTO
SILVIA SELLONE
MIRKO MARIN
CIVICA IMPEGNO E PARTECIPAZIONE
MILA MANZATTO
KATIUSCIA NADALON
SIMONE PIVETTA
MASSIMO SFORZIN
GERMANA DE PONTI
ELISABETTA FAGGIOTTO
STEFANO AGUGIARO
LIVIO CARRER
YARI DAL BEN
ANDREA GABATEL
MARCO PINEL
ANGELO SALVEL
CANDIDATA SINDACO
PIERA SEMENZATO
MOVIMENTO 5 STELLE
ERNESTO RIGONI
ROSALIA TUTINO
SERGIO ORTOLAN
SABRINA BATTISTELLA
FABIO BRAGATO
GIULIA DALL’ORO
ROBERTO MANZATTO
MARISA TREVISAN
GIULIANO TREVISAN
BEATRICE CARNELOS
GIANLUCA ORRÙ
GIANLUCA VENEZIA
DANIELA COSTANTINI
CANDIDATO SINDACO
MAMBRINO SCALON
LISTA CIVICA CEGGIA
ALESSANDRO FANTIN
MONICA FRANZIN
TOMMASO BOTTER
FEDERICO LORENZON
LARA FRASSON
ALBERTO ARTICO
LUCA PAVAN
ALICE BILLOTTO
SILVIA SELLONE
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Sabato 27 Aprile 2019, 15:44