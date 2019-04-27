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CEGGIA

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CANDIDATO SINDACO 
MIRKO MARIN


CIVICA IMPEGNO E PARTECIPAZIONE


MILA MANZATTO  
 KATIUSCIA NADALON   
SIMONE PIVETTA  
MASSIMO SFORZIN  
GERMANA DE PONTI  
ELISABETTA FAGGIOTTO    
STEFANO AGUGIARO   
LIVIO CARRER       
YARI DAL BEN  
ANDREA GABATEL   
MARCO PINEL          
ANGELO SALVEL 
  
CANDIDATA SINDACO
PIERA SEMENZATO


MOVIMENTO 5 STELLE


ERNESTO RIGONI 
ROSALIA TUTINO 
SERGIO ORTOLAN
SABRINA BATTISTELLA
FABIO BRAGATO 
GIULIA DALL’ORO 
ROBERTO MANZATTO 
MARISA TREVISAN 
GIULIANO TREVISAN 
BEATRICE CARNELOS
GIANLUCA ORRÙ
GIANLUCA VENEZIA
DANIELA COSTANTINI 

CANDIDATO SINDACO 
MAMBRINO SCALON


LISTA CIVICA CEGGIA


ALESSANDRO FANTIN
MONICA FRANZIN
TOMMASO BOTTER
FEDERICO LORENZON
LARA FRASSON
ALBERTO ARTICO
LUCA PAVAN
ALICE BILLOTTO
SILVIA SELLONE
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 27 Aprile 2019, 15:44






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