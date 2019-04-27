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ANNONE VENETO

PER APPROFONDIRE: amministrative2019
CANDIDATO SINDACO
ANDREA DE CARLO


CIVICA INSIEME PER IL PAESE

ADA TOFFOLON
NICOLÒ BAZZO
GABRIELE BORIN
GIULIA CASONATO
SARA CUZZOLIN
LUCA DI GRAZIA
FRANCESCA IONI
WALTER MORAS
GIOVANNI PARISE
ENRICO RUZZENE
CLAUDIO TALLON
DORIANO ZECCHIN

CANDIDATO SINDACO 
VICTOR LUVISON


CIVICA MI PIACE ANNONE

RENATO BIANCO 
LINO GIANOTTO 
ALESSANDRA RONZINI
MARIA TERESA ALIPRANDI
NICOLETAT BONDI 
GIANCARLO PENON 
LEONIO PORTELLO 
RINO CECCHETTO 
GIACOMO DE BORTOLI 
ALESSANDRO DORETTO
ELENA QUATTRIN 
GILBERTO MARCOLIN 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 27 Aprile 2019, 12:34






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