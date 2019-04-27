ANNONE VENETO
CANDIDATO SINDACO
ANDREA DE CARLO
CIVICA INSIEME PER IL PAESE
ADA TOFFOLON
NICOLÒ BAZZO
GABRIELE BORIN
GIULIA CASONATO
SARA CUZZOLIN
LUCA DI GRAZIA
FRANCESCA IONI
WALTER MORAS
GIOVANNI PARISE
ENRICO RUZZENE
CLAUDIO TALLON
DORIANO ZECCHIN
CANDIDATO SINDACO
VICTOR LUVISON
CIVICA MI PIACE ANNONE
RENATO BIANCO
LINO GIANOTTO
ALESSANDRA RONZINI
MARIA TERESA ALIPRANDI
NICOLETAT BONDI
GIANCARLO PENON
LEONIO PORTELLO
RINO CECCHETTO
GIACOMO DE BORTOLI
ALESSANDRO DORETTO
ELENA QUATTRIN
GILBERTO MARCOLIN
ANDREA DE CARLO
CIVICA INSIEME PER IL PAESE
ADA TOFFOLON
NICOLÒ BAZZO
GABRIELE BORIN
GIULIA CASONATO
SARA CUZZOLIN
LUCA DI GRAZIA
FRANCESCA IONI
WALTER MORAS
GIOVANNI PARISE
ENRICO RUZZENE
CLAUDIO TALLON
DORIANO ZECCHIN
CANDIDATO SINDACO
VICTOR LUVISON
CIVICA MI PIACE ANNONE
RENATO BIANCO
LINO GIANOTTO
ALESSANDRA RONZINI
MARIA TERESA ALIPRANDI
NICOLETAT BONDI
GIANCARLO PENON
LEONIO PORTELLO
RINO CECCHETTO
GIACOMO DE BORTOLI
ALESSANDRO DORETTO
ELENA QUATTRIN
GILBERTO MARCOLIN
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Sabato 27 Aprile 2019, 12:34