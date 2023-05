VENEZIA - Le prime visite: oculistica, dermatologica, ortopedica, neurologica, cardiologica. Ma anche gli esami diagnostici: ecografia dell’addome completo, ecografia del capo e del collo, ecodoppler dei tronchi sovraortici, risonanza magnetica del rachide lombosacrale. Sono le prestazioni sanitarie più richieste fra le 234.952 in “galleggiamento”, secondo la rilevazione di Azienda Zero aggiornata al 3 maggio in Veneto: prescrizioni che aspettano un appuntamento, in quanto al momento le agende sono così piene da non consentire di rispettare le priorità indicate sulle impegnative. Il tema delle liste d’attesa e del ricorso all’overbooking è stato solo sfiorato nell’incontro di lunedì fra la Regione e i sindacati, convocato per fare il punto sui fondi contrattuali, in attesa di un confronto appositamente dedicato alla presenza dell’assessore Manuela Lanzarin e del direttore generale Massimo Annicchiarico. Ma i medici non mollano la presa e anzi lanciano una proposta: verificare la disponibilità all’impiego dei 1.069 specialisti convenzionati, cioè in servizio negli ambulatori senza essere dipendenti, «che attualmente sono sottoutilizzati, con 16 ore alla settimana pagate in media, rispetto alle 38 possibili», sottolinea Giovanni Leoni, segretario regionale di Cimo.