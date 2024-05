VIGONZA - «Della relazione con l’altro uomo mi aveva parlato lei stessa, mostrandomi le foto e i messaggi che si scambiavano. Io ero ancora innamorato di lei e stavo male, ma avevo accettato qualsiasi cosa perché l’unico mio pensiero era nostro figlio e lei continuava a ricattarmi e dirmi che non me lo avrebbe fatto più vedere. Mi teneva in pugno». Si delinea come una relazione in profonda crisi, con liti continue, violenze fisiche e ricatti, quella tra Giada Zanola e Andrea Favero, sia attraverso le dichiarazioni del 38enne oggi in carcere che tramite le testimonianze raccolte dagli inquirenti.

Nonostante il matrimonio fissato per il 21 settembre, la 33enne a marzo aveva voluto annullare tutto: stava frequentando un altro uomo e in questi giorni sarebbe andata a lavorare con lui. Magari anche andandosene di casa con loro figlio, o facendo trasferire Favero. Una prospettiva che per lui sarebbe stata inaccettabile. Anche fino a spingerlo all’omicidio? È la domanda su cui oggi si concentrano le indagini. Una situazione che - scrive infatti il pubblico ministero nel decreto di fermo - «avrebbe caricato il 38enne al punto di perdere completamente la testa e uccidere» perché unita a continui litigi, sia per gelosia che per motivi economici.