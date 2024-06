È il Trentino Alto Adige la regione al top. Per che cosa? Qui il Prodotto interno lordo (Pil) per abitante giornaliero è pari a 146 euro. Completano il podio Lombardia (131,8 euro) e Valle d’Aosta (130,1 euro). Il Veneto è quinto (110,8 euro), alle spalle dell'Emila Romagna (118,9 euro). Lo afferma un rapporto diffuso dalla Cgia di Mestre, che mette la lente d'ingrandimento su Pil e Ula (Unità di lavoro equivalente a tempo pieno).

Ogni giorno il nostro Paese produce 5,8 miliardi di euro di Pil: corrispondono in media a 99 euro giornalieri per ogni cittadino italiano, neonati e ultra centenari compresi. In fondo alla classifica di Cgia Mestre ci sono Campania con un Pil pro capite giornaliero di 63,4 euro, Sicilia (60,1 euro) e Calabria (57,9 euro).